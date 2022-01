Capital Este domingo limpieza intensiva en el entorno de Avda de Montserrat viernes 07 de enero de 2022 , 16:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una veintena de calles y espacios ,entre los que se incluye el parque Gloria Fuertes, se encuentran dentro del ámbito de actuación de esta nueva jornada de limpieza intensiva que abarca una superficie total de 142.000 m² El operativo de limpieza intensiva que desarrollan el Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria de la limpieza, Entorno Urbano, completa este domingo las actuaciones que se han desarrollado, a lo largo de los úlitmos cuatro fines de semana, sobre el barrio de Nueva Andalucia. En este caso, el dispositivo quedará desplegado en el entorno de Avda. de Montserrat, alcanzando una superficie total de 142.000 m². El ámbito de actuación incluye una veintena de calles y espacios públicos, entre los que se incluye el parque Gloria Fuertes. Dicho ámbito queda delimitado por las calles Calzada de Castro, Avenida del Mediterráneo, Carretera de Ronda y la Autovía del Aeropuerto. La relación de calles y espacios públicos por los que discurrirá el operativo es la siguiente: · Ctra. Ronda (desde Calzada de Castro hasta Autovia del Aerpuerto) · Ctra. Limoneros (desde Calzada de Castro hasta Avda. de Montserrat) · Calle Guadarrama (desde Calzada de Castro hasta Avda. de Montserrat) · Calle Alcazar (desde Calzada de Castro hasta Avda. de Montserrat) · Calle Juan Valverde domíngez (desde Calzada de Castro hasta Avda. de Montserrat) · Calle Antonio González Vizcaíno(desde Calzada de Castro hasta Avda. de Montserrat) · Calle Cristóbal López Lupiañez (Desde Gil Vicente hasta Calzada de Castro) · Calle Lope de Rueda (desde Calzada de Castro hasta Avda. de Montserrat) · Calle Bidasoa · Calle Trinidad Cuartara · Calle Laudelino Gil André · Calle María Zambrano · Calle Antonio Gala · Avda. de Montserrat · Calle Jardin de Medina · Autovia del aeropuerto (desde Ctra. de Ronda hasta Avda. del Mediterráneo) · Calle Ortega y Gasset · Calle Ana Maria Matute · Calle Elio Antonio de Nebrija · Calle Fernán Caballero Previamente a los trabajos de limpieza se ha procedido a la señalización de las calles afectadas por unas labores que se llevarán a cabo entre las 6 y las 12.00 horas, solicitando en ese tramo horario liberar la calle de vehículos de forma que no interfieran unos trabajos “extraordinarios y el empleo de maquinaria específica para la limpieza y baldeo de calles”, como ha recordado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.