Sucesos Ampliar 112 coordina en Almería más de 2.400 incidencias durante la Navidad viernes 07 de enero de 2022 , 16:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La mayoría de los avisos gestionados por el Teléfono Único de la Junta han sido asistencias sanitarias y casos de seguridad ciudadana Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 2.464 incidencias en la provin- cia de Almería durante el periodo de Navidad, entre las 15:00 horas del día 24 de di- ciembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 7 de enero, lo que supone un incremento del 19,61 por ciento con respecto a las fiestas navideñas del ejercicio anterior, cuando se gestionaron 2.060 avisos, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. La mayoría de las llamadas atendidas en las salas del 112 en Almería se han debido a asistencias sanitarias, con 1.211 emergencias. Le siguen las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana (480); las incidencias de tráfico (188); los accidentes de tráfico (150) y los incendios (108). El resto de emergencias coordinadas se han debido a temas relacionados con animales, solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros. Las 2.464 emergencias gestionadas en la provincia suponen el 7,7 por ciento del total de los avisos atendidos en Andalucía durante la Navidad, que ascienden a un total de 31.643. En el cómputo regional, Almería es la quinta provincia en cuanto al número de llamadas gestionadas. Le preceden Sevilla con 8.741 incidencias gestionadas; Málaga con 6.148; Granada con 4.110 y Cádiz, con 3.826. Por detrás se sitúan Córdoba, con 2.366; Jaén, con 2.142 y Huelva, con 1.845. Las jornadas con más llamadas en la sala provincial del 112 han sido los días 1, con 232 llamadas atendidas, en Nochevieja, con 210 y el 25 de diciembre, con 193 avisos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

