Opinión Este es el motivo de la dimisión de Casado Rafael M. Martos Por miércoles 23 de febrero de 2022 , 10:27h ¡Vaya! Seguro que si ha abierto este artículo es porque sigue buscando los motivos y razones que han metido al Partido Popular en una crisis histórica, y a su presidente, Pablo Casado, lo han abocado a la dimisión. Lamento decirle que soy de quienes tienen más preguntas que respuestas, porque a diferencia de lo sucedido años atrás con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, elegido igualmente por la militancia, e igualmente defenestrado por los barones y baronesas, entonces había una diferencia estratégica clara que todos recordamos, el famoso "no es no" a la investidura de Mariano Rajoy. En estos momentos, y después de preguntar a personas distintas pero todas cualificadas, en el seno del Partido Popular, la respuesta sigue sonándome a hueca: “ha gestionado mal la crisis” o “no debió acudir a la entrevista de COPE”. Y ciertamente, creo que el PP se ha dejado llevar por una vorágine en la que Casado ha sido el único que ha mantenido firme el timón hasta el final, asumiendo su papel hasta el último instante, el de actuar como portavoz y preguntar al presidente Pedro Sánchez en la sesión de control, y tras escuchar la respuesa, salir con toda dignidad. Hagamos un breve repaso de situación: ¿Cuál es el origen de la crisis? En los medios sale publicado que desde la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, dirigentes del PP han contratado detectives para investigar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. A día de hoy, lo único que consta es que un responsable de esa empresa habló con una agencia de detectives para asegurarse de que tal rumor no era cierto, que nadie había solicitado ese servicio. Y por supuesto, ese servicio nunca se realizó. Es más, de momento no hay ni una prueba en ese sentido, y pero así, sin pruebas, la presidenta de Madrid dio aquellas informaciones por válidas y arremetió directamente contra el presidente del PP como responsable de aquello, acusándole de atribuirle corruptelas. Es ella quien crea la crisis, y es ella quien saca a la luz el papel de su hermano, no el PP, no Pablo Casado. Mientras ella no ha explicado aún por qué quiere que se adelante el congreso regional del PP de Madrid, en el que quiere ser candidata a la presidencia, el ya exsecretario general, Teodoro García Egea, sí ha reconocido que tras llegarle una información anónima sobre esa posible corruptela, le pidieron explicaciones, y ella no las dio durante meses, los mismos meses en los que ella ha ido victimizándose. Ayuso tampoco ha aclarado por qué se tragó el tema del espionaje al tiempo que se tragaba que la información que le mostró Casado, provenía de La Moncloa. O una cosa o la otra, pero las dos a la vez carece de sentido. ¿Por qué ella sí puede acusar a Casado de espiarla, sin tener pruebas de ello, y hacerlo públicamente en rueda de prensa, y Casado no puede preguntarle en privado sobre una presunta corruptela y pedirle información? ¿Y por qué ella no dio esa información nunca? A esto había que añadir que ella agravar la tensión, y por tanto fuerza esta crisis, cuando no rechaza el acoso al que sus partidarios sometieron al propio Casado -con gravísimos insultos- en la sede. ¿Por qué ha querido seguir echando gasolina al fuego? En fin, los que ya tenemos una edad recordamos a Lola Flores en la boda de Lolita, gritánole a los miles de congregados para ver el evento "¡si me queréis... irse, irse!" ¿Qué ha hecho mal Casado? Pues parece que Casado debió aceptar la presión de Ayuso y poner el congreso regional cuando ella dijera, saltándose el calendario aprobado. Parece que Casado se equivocó queriendo investigar un presunto caso de corrupción antes de que pudiese estallar en mitad de un proceso electoral. Parece que lo que hizo mal Casado fue no esconderse, y tras ser señalado públicamente por Ayuso, acudir a una entrevista de radio a dar todas las explicaciones. Quizá debió ocultarse, callar, porque así le habrían podido acusar de cobardía. Parece que habrá quien haya leído los párrafos anteriores y no haya captado que tienen un tono irónico. ¿Y la solución? Ayuso es la que ha metido al PP en esta crisis que podía haber quedado en nada, como el espionaje –ese sí, comprobado y documentado- que en la Comunidad de Madrid se hicieron unos a otros en épocas anteriores. Ayuso se ha metido en un lío ella, a la Comunidad de Madrid, y al propio PP, porque pasaran meses con el asunto de su hermano coleando en los tribunales, y arrastrando comisiones de investigación en la Asamblea, pero también en el Ayuntamiento… y eso pude durar meses, los suficientes como para afectar en la elecciones autonómicas andaluzas, e incluso a las municipales. Y mientras ese asunto esté sobre la mesa, el nuevo presidente del PP estará hipotecado, porque sobre él rondará la sospecha de si habría actuado o no como Casado ante una denuncia similar, pero también tendrá que decidir si pacta o no con Vox, y sobre todo, será un presidente aupado por las élites del partido, mientras Casado lo fue por la militancia. Ahora la pregunta es si Casado hará como Sánchez, y volverá a recabar esos apoyos, o si dejará el coche aparcado. Probablemente, ni él lo sabe. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul".