Este es el nuevo gobierno municipal de la capital almeriense

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado a conocer la composición de su equipo de Gobierno. De los 15 concejales obtenido tras las elecciones del 28 de mayo, solo uno, el actual presidente de la Diputación, Javier A. García, no tiene un área asignada. A pesar de estos nombramientos, es muy probable que en no demasiado tiempo, Vázquez tenga que hacer una remodelación como consecuencia de la composición de la Diputación y de los resultados de las elecciones gernarels del 23 de Julio. Por ejemplo, Ana Martínez Labella es la número tres al Congreso, y si sale elegida ya tendría que producirse un cambio, pero además, es cuando se componga la Corporación provincial, es muy probable que en ella, además del propio Javier A. García, haya algún edil más de la capital, y aunque hay rumores sobre algunos nombres, aún se ha confirmado nada. Reforzada sale Martínez Labella, si bien ya lo estaba, al colocarse como "vicealcaldesa" prácticamente, en tanto que los asuntos que ella llevaba, el urbanismo, lo asume Eloisa Cabrera, que ya hizo lo propio como delegada de la Junta de Andalucía. Vázquez ha desgajado Obras Publicas y Urbanismo en esta ocasión, como también ha hecho con mantenimiento y jardinería, o la "economía azul" de la Economía. 1. Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos (asesoría jurídica, Junta de gobierno, Almeria 2030). ANA MARTÍNEZ LABELLA. Primera teniente de alcalde y portavoz.



2. Urbanismo y vivienda (Almeria XXI) ELOÍSA CABRERA. Segunda teniente de alcalde



3. OOPP, Mantenimiento, accesibilidad y economía azul (limpieza interior, cementerio, playas). SACRAMENTO SÁNCHEZ. Tercera teniente de alcalde.





4. Agua, zonas verdes y agricultura (parques y jardines, parques infantiles, fuentes, Aqualia). JUANJO SEGURA. Cuarto teniente de Alcalde.



5. Economía, Innovación y Contratación (Intervención y Órgano de Gestión Tributaria) VANESA LARA



6. Sostenibilidad medioambiental y energética (recogida, planta reciclaje, alumbrado exterior, suministro energético y limpieza de exteriores). ANTONIO URDIALES.



7. Empleo, comercio, Juventud y Emprendimiento (consumo, mercados y mercadillos) LORENA NIETO.



8. Turismo, comunicaciones y promoción de la ciudad (EMAT, Museos). JOAQUÍN PÉREZ DE LA BLANCA.





9. Función Pública y seguridad ciudadana. MARIA DEL MAR GARCÍA LORCA.



10. Cultura, tradiciones y fiestas mayores (Interalmería TV). DIEGO CRUZ MENDOZA.



11. Familia, Inclusión e Igualdad (edificio Alma y dependencia). PAOLA LAYNEZ HINOJOSA



12. Integración Social, Participación y Distritos. ÓSCAR BLEDA.



13. Ciudad activa, movilidad urbana y deporte. ANTONIO CASIMIRO.

