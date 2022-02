Capital Este sábado llega San Valentín a la Plaza Campoamor jueves 10 de febrero de 2022 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Actuaciones, recitales de poesía y teatro, principales atractivos de la jornada La ciudad de Almería iniciará este sábado, 12 de febrero, la cuenta atrás para dar la bienvenida a San Valentín con una intensa jornada de actividades que tendrá como escenario la Plaza Campoamor, en el centro histórico. El Ayuntamiento, a través del Área de Promoción, y las asociaciones Foro Almería Centro, Puerta de Europa y Gran Sol han impulsado esta iniciativa bajo el nombre “Esperando a San Valentín”, dentro del Plan de Dinamización Turística y Comercial. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha asegurado que “es una gran oportunidad para disfrutar de nuestro casco histórico, las plazas con encanto, los bares y restaurantes y del mejor comercio local que tenemos los almerienses”. Asimismo, ha puesto en valor la actividad para aprovechar “la ciudad en toda su extensión, el buen clima, el patrimonio histórico y cultural y arrimar el hombro con el sector comercial y hostelero”. El edil ha agradecido “a todas las asociaciones que, aprovechando la ayuda del Ayuntamiento de Almería, han realizado distintas campañas y promociones con motivo de este Día de los Enamorados, por lo que nos sentimos muy orgullosos de colaborar”. Por otra parte, la presidenta del Foro Almería Centro, Elodia Ortiz, ha invitado a todos los almerienses “a que estéis con nosotros desde por la mañana hasta por la noche. Lo llamamos ‘Esperando a San Valentín’ ya que lo hacemos el día 12 y esperamos toda vuestra asistencia en esta jornada”. Igualmente, ha reconocido que “este evento no hubiera sido posible sin el Ayuntamiento, al cual agradezco enormemente su implicación y su respaldo”. La jornada arrancará a las 11 horas con la representación teatral “Un año más vuelve San Valentín” y continuará a las 12 horas con una actuación del Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar. La poesía también tendrá su protagonismo con el recital “Poesía es Amor” que estará amenizado con música. Además, las parejas que quieran declarar su amor podrán hacerlo desde las 13 horas ante el monumento de San Valentín. Por otra parte, la Casa del Poeta contará con dos personas ataviadas con trajes típicos, que estarán entregando claveles a todos los visitantes de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Tras el parón para disfrutar de la gastronomía en los establecimientos hosteleros, la tarde se pondrá en marcha a las 17.30 horas con la actuación del Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar. Posteriormente, habrá toques de guitarra y cantos de amor, mientras que la Casa del Poeta acogerá un recital poético de Virginia Fernández con distintas versiones y autores desde las 18 horas. De este modo, la capital se preparará para vivir un nuevo 14 de febrero. Visitas guiadas Para el fin de semana están programadas tres visitas guiadas que completarán la agenda. Desde las 10.30 horas del sábado, la Alcazaba recibirá la primera de ellas. ‘Leyendas de Almería’ tendrá su turno a las 18.30 horas del mismo día y ‘Almería imprescindible’ lo hará el domingo a las 10.30 horas. Para participar es necesaria la inscripción previa en el 950210538 o en la Oficina Municipal de Turismo, ubicada en el Paseo de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

