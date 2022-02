Capital Sorteadas las plazas de aparcamiento de calle Arráez jueves 10 de febrero de 2022 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La dotación de plazas de aparcamiento en el Casco Histórico se verá ampliada, con casi cincuenta plazas, habilitado el solar cedido por la Junta junto a la calle Antonio Vico y cuyo proyecto se aprobará mañana Las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo han albergado hoy el sorteo público realizado por la Empresa Municipal de la Vivienda, ‘Almería XXI’, para la selección de adjudicatarios de las plazas del aparcamiento para residentes que en breve se construirá en la calle Arráez, en el Casco Histórico. A este sorteo, cuyo resultado puede ser ya consultado en la página web www.almeria21.com, han concurrido finalmente setenta y tres solicitantes optando de esta forma a alguna de las sesenta plazas de aparcamiento para coches, dieciocho para motos y veinticuatro trasteros que, repartidas en seis niveles, forman parte de la nueva construcción que se levantará en el solar municipal situado entre las calles Arráez y Milagro. De acuerdo a las bases publicadas también en la web se han realizado tres sorteos, distinguiendo por orden de prioridad entre residentes (55 solicitudes), trabajo y oficinas (4 solicitudes) y no residentes (17 solicitudes). De acuerdo al orden decretado por el sorteo los solicitantes podrán elegir entre las plazas disponibles, proceso que iniciará Almería XXI a partir del próximo lunes. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, Ana Martínez Labella, ha mostrado su satisfacción por este “nuevo paso” en el proceso iniciado por el Ayuntamiento para la dotación de este “necesario” equipamiento en pleno Casco Histórico, siendo expresamente una demanda de los residentes de la zona. En paralelo, Almería XXI sigue adelante con el procedimiento para la adjudicación de las obras de construcción de este aparcamiento para residentes, siendo tres las ofertas que concurren a la licitación de unas obras que cuentan con un presupuesto base de 1.248.665,34 euros y un plazo de ejecución de quince meses. La previsión municipal es que los trabajos constructivos, adjudicada ya la obra, comiencen “en torno a finales del mes de marzo o principios del mes de abril”, reconociendo Martínez Labella en su ejecución un “impulso” más en la transformación y revitalización en la que viene trabajando el Equipo de Gobierno en la zona del Casco Histórico. En este sentido ha anunciado hoy también la aprobación, en su caso mañana viernes en Junta de Gobierno, del proyecto para la dotación de un aparcamiento provisional, junto a las calles Antonio Vico y Pósito, que contará con aproximadamente cincuenta plazas, una medida que ayudará también a paliar, en cierta medida, la necesidad de aparcamiento en la zona oriental del Casco Histórico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.