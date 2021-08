Estos son los 13 municipios de Almería donde te puedes vacunar contra el covid-19 sin cita

Con estos puntos se seguirá avanzando en la inmunización de andaluces fuera de su lugar de residencia y también de las personas que superaron la infección hace más de cuatro semanas





El Servicio Andaluz de Salud organizará la próxima semana nuevas jornadas masivas de vacunación sin cita para continuar avanzando en la inmunización de la población y facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que se encuentran fuera de su domicilio habitual así como a aquellas personas contagiadas por COVID-19 hace más de cuatro semanas y que hayan superado la infección.



Las jornadas estarán abiertas a todas las personas mayores de 12 años y se administrarán las vacunas de ARN mensajero (Moderna o Pfizer). A estas jornadas podrán acudir también las mujeres embarazadas que no hayan comenzado la pauta de vacunación.



En el caso de Almería, esta vacunación sin cita se realizará en las localidades de Vícar, Adra, Berja, El Ejido, Roquetas de Mar, Huércal Overa, Almería capital, Viator y Benahadux, Huércal, Campohermoso, Sorbas, Lubrín y Abla.



En Cádiz, estas jornadas tendrán lugar en los puntos de vacunación ubicados en Alcalá de los Gazules, San Roque, La Línea, Tarifa, Algeciras, Los Barrios, Olvera, Ubrique, Villamartín, Arcos y Jerez de la Frontera –en el punto de vacunación situado en IFECA la vacunación se realizará en automóvil-.



En Córdoba, se celebrarán jornadas sin cita en Lucena, Castro del Río, Aguilar de la Frontera, Rute, Benamejí, Montilla, Puente Genil, La Rambla, Fernán Núñez, Priego de Córdoba, Cabra, Baena y Córdoba capital.



En Granada, las vacunaciones sin necesidad de cita previa se desarrollarán en Baza, Guadix, Albuñol, Almuñecar, Cadiar, Gualchos (Castell de Ferro), Órgiva, Salobreña, Ugíjar, Huétor Tajar, Villanueva Mesía, Moraleda Zafayona, Salar, Pinos Puente, Montefrío-Algarinejo, Loja y Motril.



En Huelva, la vacunación sin cita se realizará en las localidades de Villanueva de los Castillejos, Huelva capital, Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Lepe, Isla Cristina, Punta Umbría, Almonte, Bollullos Par del Condado, San Juan del Puerto, Moguer, Bonares, Gibraleón, La Palma y Palos de la Frontera.



En Jaén, se llevarán a cabo en los puntos de vacunación habilitados en Úbeda, Andújar, Bailén, Linares, Jaén capital, La Carolina, Santisteban del Puerto y Arjona.



En Málaga, se realizarán en Ronda, Mijas Costa, Estepona, Arroyo de la Miel y Benalmádena, Fuengirola, Marbella, San Pedro de Alcántara, Málaga capital, Vélez Málaga, Mollina, Campillos, La Cala, Antequera y Nerja.



En Sevilla, habrá jornadas de vacunación sin cita Osuna, Estepa, La Luisiana, Marchena, El Saucejo, Puebla de Cazalla, Écija, Santiponce, Espartinas, Alanís, Guadalcanal, Olivares, Pilas, Cazalla, Guillena, El Viso del Alcor y Mairena del Alcor. Además, en Sevilla capital (en el Hospital de Valme).



La información concreta sobre la ubicación de estos puntos de vacunación sin cita y horarios de apertura puede consultarse en la web del SAS (http://lajunta.es/3iuh1). A estas jornadas se suman también las de vacunación con cita que se vienen realizando habitualmente.



Esta semana, Andalucía ha recibido 640.980 dosis, de las que 402.480 son de Pfizer y 238.500 dosis de Moderna.





Población diana completa

Andalucía oferta la vacunación a toda la población diana (mayores de 12 años). La petición de cita puede realizarse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.



En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado ‘Mis Citas’.



Igualmente, se continúa avanzando con la vacunación de profesionales y jóvenes que salen en breve para trabajar o estudiar en el extranjero. Aquellos que aun no hayan recibido la vacunación pueden solicitar cita por los canales habituales.