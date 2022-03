Los países europeos empiezan a eliminar las restricciones por la COVID

Varios países de la Unión Europea/Área Schengen han anunciado en las últimas semanas que aplicarán restricciones de entrada por el coronavirus menos estrictas.

De igual manera, no se contempla que los países de la UE impongan restricciones a los trámites de ningún tipo de visa Schengen europea como al principio de la pandemia.

Algunas de las naciones que han eliminado los requisitos de prueba obligatoria y que introducirán restricciones más leves son Grecia, Noruega, Suecia y la República Checa, entre otros. España, en cambio, todavía mantiene la mayoría de medidas.

España

En España se está empezando a barajar la posibilidad de que la mascarilla en interiores no sea obligatoria, un gran salto al fin de las restricciones por el coronavirus en el país.

Sin embargo, muchas de las restricciones COVID para viajeros procedentes de terceros países siguen activas, como la solicitud de un formulario de salud para entrar a España (Spain Travel Health).

Dinamarca

Mientras otros países aún estaban evaluando la situación de COVID-19, Dinamarca levantó todas sus restricciones de COVID-19 a principios de enero, convirtiéndose así en el primer país en hacerlo.

De acuerdo con las nuevas normas que tiene Dinamarca, los viajeros ya no están obligados a usar mascarilla ni a presentar uno de los certificados, como el Certificado COVID-19, para acceder a restaurantes, bares y otros interiores.

Además, también se eliminó el requisito de cuarentena para las personas que hayan dado positivo por coronavirus.

Suecia

Suecia fue uno de los primeros países en anunciar que ya no aplicará las restricciones de entrada a los viajeros provenientes de terceros países.

Las autoridades suecas anunciaron que, desde el 9 de febrero, los viajeros de la UE/Área Schengen pueden entrar al país sin restricciones, independientemente de su estado de vacunación o recuperación.

Al margen de esto, los viajeros del Área de la UE/Schengen ya no están obligados a presentar un Certificado COVID Digital de la UE o un test COVID con resultado negativo al llegar a Suecia.

Además de flexibilizar las normas de entrada para los viajeros, se anunció que también se levantarán la mayoría de las restricciones nacionales por el coronavirus.

Noruega

Noruega también ha flexibilizado sus reglas de entrada. Las autoridades del país nórdico anunciaron a principios de enero que se eliminaría el requisito de cuarentena porque esta medida "ya no se considera necesaria para el control de infecciones".

Desde entonces, los viajeros pueden ingresar en Noruega sin estar sujetos a las reglas de aislamiento, incluso si no han sido vacunados o no se han recuperado del coronavirus.

No obstante, se ha enfatizado que los viajeros no vacunados y no recuperados aún deben hacerse la prueba PCR/antígenos y completar el formulario de ingreso antes de su llegada a Noruega.

Por el contrario, las personas que se han recuperado o han recibido todas las dosis de vacunas requeridas no necesitan seguir medidas adicionales cuando viajan a Noruega.

Grecia

A diferencia de los países mencionados anteriormente, Grecia solo ha suprimido el requisito de prueba de COVID-19 para los viajeros que cuenten con un Certificado COVID de la UE válido.

La decisión fue anunciada por el gobierno griego y significa que todos aquellos que cuenten con un certificado reconocido en Grecia ya no están obligados a someterse a pruebas previas a la entrada.

Por otro lado, los viajeros que no cumplan con los criterios de entrada seguirán estando sujetos al requisito de prueba COVID, incluso si han sido vacunados o se han recuperado del virus.

República Checa

Recientemente, la República Checa también ha confirmado que aplicará normas menos estrictas para los viajeros y los ciudadanos del país, como suprimir la obligatoriedad del certificado de vacunación para entrar a ciertos lugares.

Esto quiere decir que todas las personas, independientemente de su situación, pueden acceder a restaurantes, bares, eventos culturales y otras instalaciones sin tener que presentar un certificado de vacunación.

En cuanto al resto de restricciones, el gobierno checo planea eliminarlas durante el mes de marzo.

Francia, Portugal y Suiza podrían rebajar sus restricciones próximamente

Si bien los países mencionados anteriormente ya han levantado algunas o todas sus restricciones, otros países, como Francia, Portugal y Suiza, aún deben hacer una declaración oficial con respecto a sus anuncios sobre las medidas contra la COVID-19.

Francia eliminará pronto el requisito de las pruebas COVID a la entrada. Este requisito se impone actualmente a la mayoría de los viajeros, excepto a los países de la Unión Europea, siempre que tengan un certificado de vacunación válido.

Las autoridades portuguesas también han confirmado que el país eliminará el requisito de prueba para los viajeros que se encuentren vacunados con la pauta completa.

No obstante, el gobierno portugués y las demás autoridades responsables aún no han informado sobre cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas.

Suiza también planea rebajar sus restricciones eliminando el requisito de que los turistas obtengan un certificado sanitario suizo.

Por eso, la semana pasada, las autoridades suizas anunciaron que es posible que ya no se requiera que los viajeros que entren al país tengan que convalidar sus certificados COVID con el certificado sanitario suizo.

Sin embargo, esta es solo una propuesta y debe ser presentada para su discusión y aprobación antes de que finalmente entre en vigor.