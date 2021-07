PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Sociedad Estos son los barcos de cruceros que vuelven a navegar por España Escucha la noticia Tras más de un año con las puertas cerradas, los puertos españoles vuelven a abrirse a los cruceros internacionales. El primero de los barcos en atracar en un puerto peninsular ha sido el Mein Shiff 2, de Tui Cruises. Por su parte, cada compañía ha anunciando cuáles son los barcos que comenzarán a navegar nuevamente. Los mares vuelven a contar con actividad turística. Desde el pasado 7 de junio los puertos españoles han vuelto a abrir sus puertas a los cruceros internacionales. Ello tiene lugar debido al levantamiento de las nuevas restricciones aprobado por el gobierno en esta misma fecha. Y es que, desde hace más de un año —concretamente desde marzo, cuando se frenó la actividad de los cruceros por completo a nivel nacional e internacional—, el sector había permanecido paralizado. Los barcos vuelven a levantar anclas y a navegar por aguas internacionales con paradas en varias regiones del país. Ahora bien, todos y cada uno de los nuevos busques que se han lanzado nuevamente al océano, cuentan con estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios, tal como vienen anunciando desde hace meses las diferentes navieras. Entre estas nuevas medidas se encuentran las tomas de temperatura constante a los pasajeros y tripulación, el test de antígenos negativo necesario antes de embarcar y, en algunos casos, la obligatoriedad de contar con la vacuna contra Covid-19 por parte de los huéspedes. A bordo, las embarcaciones disponen de nuevos centros médicos especializados para Covid-19, medidas higiénicas absolutas y un nuevo sistema de renovación del aire en espacios cerrados, así como ventilación en todos los lugares, entre otras. Esta apertura de los puertos a cruceros internacionales se ha convertido en una medida necesaria para la recuperación de la industria después de más de un año sin actividad. Tal como explican los especialistas de Solocruceros.com, el portal número uno en reservas de cruceros desde el año 1994 y colaborador preferencial de las principales compañías navieras a nivel nacional e internacional, esta medida es necesaria para la recuperación de una actividad que en España factura cerca de 6.000 millones de euros al año, algo que en 2020 pasó a estar prácticamente en blanco, aparte de la que hubo en los meses de enero y febrero, fechas que se corresponden, no obstante, con la temporada baja del sector. “En España el sector de los cruceros es uno de los más importantes. Tan solo en el año 2019 la facturación fue de casi 6.000 millones de euros, de los cuales 2.800 millones fueron aportados al PIB, según el informe de la Asociación Internacional de Cruceros, CLIA”, detallan. El informe refleja así mismo que gracias a la industria se crearon 50.031 puestos de trabajo en el país de los cuales se generaron, además, 1.500 millones de euros en salarios, tal como especifican desde la agencia especializada. Hasta la fecha son varias las navieras que han atracado en puertos españoles, algunas de ellas son Costa Cruceros y Aida Cruises, aunque todavía quedan varios cruceros por llegar. “La mayoría de las compañías se encuentran a fecha de hoy reactivando sus viajes de manera progresiva. A partir de este mes y en los sucesivos veremos como los puertos españoles acogen nuevamente a los cruceros internacionales que aprovechan las ventajas del Mar Mediterráneo y del verano en las ciudades con costa del país”, matizan desde SoloCruceros. Temporada alta de cruceros en el Mediterráneo con salida desde España España vuelve a ser uno de los puertos que dan cabida a los cruceros internacionales que visitan el país. En los próximos días, las diferentes navieras comenzarán a atracar en los puertos españoles, como se viene haciendo desde el 7 de junio con el levantamiento de las restricciones por parte del gobierno, tal como se refleja en la resolución publicada en el BOE del pasado 29 de mayo. Algunos de los cruceros que han atracado hasta la fecha son el Costa Smeralda de Costa Cruceros —con embarque en Barcelona— y el Aida Cruises —con parada en varios puertos españoles—. La llegada inminente de los nuevos cruceros tendrá lugar a partir de este mes de julio y durante toda la temporada de verano. Los primeros cruceros en atracar en el país han sido los de las navieras Costa Cruceros y MSC Cruceros. En el caso de Costa Cruceros, el buque Costa Esmeralda, inicio sus operaciones desde Barcelona el pasado 5 de julio y realizara un crucero semanalmente, recorriendo puertos como como Civitavecchia, Savona, Marsella, Palermo y Palma de Mallorca. Otro de los buques que saldrán desde el país por parte de la compañía es el de Costa Firenze, con salida desde Barcelona el 17 y 24 de septiembre y con un itinerario que recorrerá Marsella, Savona, Civitavecchia, Nápoles e Ibiza. En el caso de la naviera MSC Cruceros, el primero en visitar el país ha sido el MSC Grandiosa el 26 de junio. Este barco tiene previsto salir cada seman,a desde Barcelona los sabados y desde Valencia los viernes. Algunos de los destinos contemplados en sus itinerarios son Génova, Civitavecchia, La Valeta o La Spezia. Por su parte, la naviera Aida Cruises ya cuenta con viajes programados desde Palma de Mallorca desde 10 de julio y hasta el 30 de octubre. En sus itinerarios se encuentran destinos como Cádiz, Málaga, Cartagena, Barcelona, Alicante, Ibiza y Valencia. El resto de navieras, como Royal Carribbean, comenzarán a partir desde el mes de agosto, concretamente su buque Harmony of the Seas que saldrá desde Barcelona semanalmente a partir del 15 de agosto y que recorrerá destinos como Palma de Mallorca, Marsella, La Spezia, Civitavecchia y Nápoles. En septiembre partirán otros cruceros desde Barcelona como el Norwegian Epic, de NCL, con salidas programadas a partir del 5 de septiembre.

