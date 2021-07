Economía Ampliar ¿Qué cambiará la actualización de Taproot en Bitcoin? lunes 19 de julio de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por primera vez en años, se ha hablado de una actualización de Bitcoin que se aproxima. La actualización Taproot podría estar disponible alrededor del otoño de 2021, y traerá cambios que modificarán el protocolo de Bitcoin y las perspectivas generales de la criptodivisa pionera. Aunque Bitcoin fue un éxito inicial, también se ha enfrentado a varias caídas debido a los problemas que este sistema enfrenta en el día a día. La deficiencia del rendimiento de su red y las ciertas restricciones de su funcionalidad se han convertido en un inconveniente para sus usuarios y han devaluado su presencia en el mercado. El próximo soft fork ha sido concebido para superar estos puntos débiles. SegWit: El punto de partida Testigo Segregado, o SegWit, es el término utilizado para denominar el soft fork (una actualización de software compatible con versiones anteriores) que elimina los datos de la firma de una transacción de bitcoin para aumentar el límite de tamaño de los bloques. El libro de contabilidad donde se registran las transacciones de bitcoin se llama blockchain y es un sistema descentralizado. Para que estas transacciones se almacenen, es necesario que haya una entrada y una salida de cada operación y una firma digital. Esta firma digital constituye alrededor del 65% de la información intercambiada, y SegWit la reubica en una extensión del bloque conocida como datos de los testigos que permite que el bloque aumente su capacidad para albergar cuatro veces más transacciones. Aunque, en teoría, SegWit podría permitir que el bloque albergara 4 MB de datos, las cifras sólo oscilan entre 1,3 y 1,4 MB porque ha sido una actualización voluntaria y, por tanto, no ha sido adoptada por todos. Sin embargo, SegWit también ha habilitado la segunda capa de la red Bitcoin: la Lightning Network. La Red Lightning procura más velocidad entre las transacciones de los nodos participantes porque no carga BTC a la blockchain, lo que reduce el coste y acorta los tiempos de aprobación. Por el contrario, la separación de firmas en bloques normales requería varias condiciones para que los fondos estuvieran disponibles, lo que ralentizaba considerablemente el proceso. Como se ha mencionado anteriormente, SegWit no ha sido acogido con entusiasmo por todos. Ciertos sectores de la comunidad BTC creían que SegWit y el proyecto Lightning Network habían restringido varios cambios positivos del protocolo, disminuyendo la fuerza de la privacidad del usuario y centralizando la criptodivisa. Toda esta polémica acabó con la creación de un hard fork de bitcoin, el Bitcoin Cash (BCH), que aumentó el tamaño del bloque a 8 MB. Debido a que la expansión de la Red Lightning no ha subido lo suficientemente rápido a pesar de su aumento del 75%, no proporciona suficiente alivio a la red Bitcoin; es por esto que necesita la ayuda de la actualización Taproot. La actualización Taproot ha estado en desarrollo desde enero de 2018, y fue llevada a cabo por Gregory Maxwell, cofundador de Bitcoin Core y anterior Director de Tecnología de Blockstream. Su propuesta se detiene en la importancia de la privacidad, los contratos inteligentes de bitcoin y un mayor ancho de banda de la red. En el ámbito de Bitcoin, existe una norma llamada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que regula los desarrollos dentro de la red. Los planes de los desarrolladores de BTC tienen que ser introducidos a través de un documento añadido a GitHub, y la comunidad y los mineros son los encargados de discutir los cambios y dar su aprobación. La actualización de Taproot fue etiquetada como BIP 0341 y fue presentada en GitHub a principios de 2020 por Pieter Wuill; entre los avances que propone están los siguientes: una firma Schnorr, MAST, SIGHASH_NOINPUT, G'Root, o un árbol Merkle. Los beneficios de la actualización de Taproot Uno de los mayores beneficios de la actualización de Taproot será la mejora de la privacidad. Una transacción en la cadena es creada por una dirección pública que genera una prueba criptográfica que verifica el derecho a completar una transacción utilizando una clave privada. Este sistema establece una firma única para autentificar el origen de la transacción. Esa prueba criptográfica se guarda en la blockchain, permitiendo así el seguimiento de todas las transacciones de bitcoin cuando se descifra la prueba, determinando el emisor y el receptor. Con los contratos inteligentes mencionados anteriormente, se podrán realizar transacciones más intrincadas, y estos contratos inteligentes ordenarán los términos de las transacciones a través de su código y aceptarán a varios usuarios. Taproot reducirá las tasas Actualmente, el espacio de almacenamiento necesario para mantener los contratos inteligentes es muy grande; las tasas de transacción están ocupando grandes cantidades de espacio en el bloque y estas son muy costosas. Además, comprar y ejecutar una transacción normal en las plataformas que permiten el comercio de bitcoins resulta relativamente caro cuando vamos a cobrar nuestro dinero en la cartera digital de criptomonedas. La idea de Taproot es crear nuevas claves públicas utilizando las de los usuarios que participan en los contratos inteligentes. Esta nueva clave desarrollará entonces una firma especial que pertenecerá exclusivamente a esas direcciones. Estas firmas fueron creadas por Claus-Peter Schnorr, un matemático alemán que las desarrolló en los años 70, de ahí su nombre de firmas Schnorr. Estas firmas digitales tienen la capacidad de encubrir las claves públicas de los usuarios y también de disminuir el espacio necesario en un bloque para desarrollar contratos inteligentes complejos. Firmas más pequeñas equivalen a tasas más pequeñas, lo cual es una gran ventaja para cualquier usuario de bitcoin, ya que los costes de la criptodivisa han aumentado recientemente. La actualización de Taproot permitirá elaborar interacciones de contratos inteligentes que parecerán pagos sin complicaciones entre un par de claves públicas. Es probable que comience a funcionar en noviembre de 2021 y también se aplicará a la Red Lightning. El estado actual de la actualización de Taproot El Speedy Trial Taproot, derivado del BIP 9, requiere que la mayoría de los bloques minados a lo largo del proceso de blockchain de 2016 estén listos para una nueva bifurcación suave. Este proyecto comenzó en abril y concluirá en agosto, activando la blockchain Taproot como una actualización hacia finales de año. La idea es que esta actualización anime a los nodos de Bitcoin a aceptar e implementar finalmente la bifurcación suave. La actualización de Taproot permitirá que el software y los monederos más antiguos que no se hayan actualizado puedan enviar y recibir bitcoins, pero la actualización será muy recomendable para todos los nodos.

