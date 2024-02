Capital Ampliar Estos son los nuevos vehículos de la Policía Local de Almería miércoles 07 de febrero de 2024 , 19:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Local de Almería ha dado un paso significativo hacia la modernización de su flota, con la adquisición de diez nuevos vehículos del modelo Ford Kuga. Esta estratégica inversión subraya el compromiso continuo del cuerpo policial con la seguridad y el servicio a la comunidad. La entrega oficial de estos vehículos tuvo lugar en las instalaciones de Ford Indamovil, en Huércal de Almería. El evento contó con la presencia del Inspector de Policía Javier Del Pino, acompañado por representantes destacados de la Policía Local de Almería, así como de Ramón Balazote, Gerente de Indamóvil, Jose Ruano, Jefe de Postventa, y Marina Tripiana, Asesora de Ventas. Los vehículos Ford Kuga con su motorización híbrida ofrecen un equilibrio excepcional entre rendimiento, seguridad y eficiencia, lo que los convierte en la elección ideal para las operaciones policiales. Además, refuerza el compromiso de la administración pública para reducir el impacto medioambiental de emisiones de CO2 optando por su versión híbrida. La incorporación de estos nuevos vehículos representa un avance significativo en la capacidad operativa y la eficiencia de la Policía Local de Almería, reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar de la comunidad. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.