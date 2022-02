Sociedad Estrategias de marketing en Twitter: 10 tips que no te puedes perder Escucha la noticia A día de hoy Twitter es la red social de referencia en el mundo de la información, y en ella no faltan políticos, intelectuales, artistas, personalidades de la empresa, del asociacionismo más diverso… y sí, gente común con ganas de relacionarse, de mantener amistades, de contar qué piensa y qué hace, y compartirlo con quienes a su vez, comparten también sus experiencias. Seguramente pensarás qué podemos contarte de Twitter que no sepas ya, porque incluso eres consciente de que puede convertirse en una fuente de ingresos importante, aunque para ello es bueno comenzar contando con una empresa digital especializa en redes sociales. Te detallamos a continuación cinco tips que no te puedes perder para ganar relevancia en Twitter: Tanto si es una cuenta de empresa, como si es personal, el perfil debe ser muy claro y directo, que quienes lleguen a él sepan de ti y de tus logros. Como hay dos imágenes, la pequeña debe ser siempre la misma y podría ser un logotipo si es una empresa, o tu cara, si es personal. Por el contrario, la grande, puedes cambiarla con cierta frecuencia, para que se vea la actividad y atraiga a tus seguidores, pero no la varíes demasiado porque podría despistarles.

Tus tuit deben estar correctamente escritos, sin faltas de ortografía ni de sintaxis. Evita tener que “reducir” las palabras, facilitando así la lectura y comprensión. Piensa antes de escribir, y dale vueltas hasta encontrar la frase más corta pero también más eficaz.

Que los tuit sean cortos no quiere decir que no sea bueno hacer hilos. Insistimos: piensa antes de escribir, y no hagas un hilo de cualquier tema. Procura que sea algo que genere el interés de tus seguidores, que les anime a leerlo, a permanecer en tu perfil y a retuitear o contestar. Si eres empresa y/o marca, es muy bueno este intercambio porque produce confianza.

Sabes que puedes obtener más followers en Twitter comprándolos, porque es una buena estrategia de marketing. ¿Seguirías una cuenta con apenas un centenar de seguidores? Sinceramente no, pues a los demás les pasa lo mismo. Este es un sistema muy utilizado por influencers, y permite generar reconocimiento en la comunidad tuitera, y ganar relevancia en ella.

No olvides que las imágenes se han demostrado como fundamentales en Twitter, tanto las fotografías como los vídeos, y más si quieres vender algo. Aunque puedes activar la cámara directamente de la app, te aconsejamos que primero tomes la imagen, la revises, y luego la subas. Evitarás muchos sobresaltos.

Responde a los seguidores positivos. Eso les animará a ser activos contigo, y se valora en la red social. Si son clientes y tienen dudas, atiéndeles pidiéndoles que te contacten con un mensaje privado.

No contestes a los hater. Las redes sociales están llenas de odiadores, de gente que se divierte insultando y siendo crueles desde el anonimato. Lo normal es que se cansen si no obtienen respuesta, así que te aconsejamos el silencio. Eso sí, cuando veas que las cosas se han puesto feas, bloquéales, y si llega el caso, denuncia ante las autoridades.

Llama la atención de los aludidos en tus tuit usando su denominación de perfil para que así sean alertados de tus comentarios y si no te siguen, comiencen a hacerlo.

Utiliza las etiquetas temáticas o hasta. Eso hará que quienes hablan de algo, te encuentren, aunque has de evitar un mal uso de esta posibilidad. Es decir, si es tendencia un tema, no debes utilizar esa etiqueta si tratas otro asunto… se enfadarán contigo.

Cuando retuitees algo, u opines sobre algo, leelo bien antes, no te quedes con el titular, ni con lo que otros “dicen que dice”. Podrías meterte en un lío y quedar muy mal ante tus seguidores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)