Estructuras Moya BM Roquetas consigue vencer a BM Veleta martes 07 de febrero de 2023 , 19:09h El Estructuras Moya BM. Roquetas de Roquetas de Mar visitó tierras granadinas el pasado fin de semana para enfrentarse al BM. Veleta Ogíjares en la undécima jornada del Grupo B de la División de Honor Juvenil Femenina. La victoria fue para el equipo visitante, que se impuso por un resultado de 26-32. Las chicas de Roquetas empezaron liderando el marcador, con 1-3, pero las granadinas consiguieron igualar el resultado. Sin embargo, gracias a un buen trabajo de las visitantes en los últimos 10 minutos de la primera mitad, el parcial fue de 5-11, dejando el marcador al descanso en 14-20. La segunda mitad fue más complicada para el equipo roquetero, ya que las locales se acercaron en el marcador y tuvieron la máxima ventaja de +9. Tras un tiempo muerto, las chicas de Veleta estaban motivadas, pero las visitantes consiguieron mantenerlas a raya gracias a su buen trabajo defensivo, haciendo que el partido finalizase con un resultado de 26-32. La victoria en esta undécima jornada ha permitido a Estructuras Moya BM. Roquetas mantenerse como el único equipo invicto del grupo, con nueve victorias consecutivas. Su próximo partido será el sábado 11 de febrero ante el ED Carboneras, segundo clasificado que tan sólo ha perdido con ellos en el encuentro de ida. El equipo espera contar con un gran apoyo en las gradas en este apasionante duelo almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:..

