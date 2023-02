Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa pone en valor el trabajo de ‘A Toda Vela’ martes 07 de febrero de 2023 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca el esfuerzo de “familias, empleados y voluntarios para construir una Almería más inclusiva” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor el trabajo de la asociación ‘A Toda Vela’ a favor de la “integración” de las personas con discapacidad. Una labor que viene desarrollando desde hace 26 años para fomentar la “vida independiente y autónoma” y es un “pilar fundamental” para apoyar la inclusión en la capital. Una afirmación que ha realizado durante una visita a las instalaciones del colectivo para conocer de cerca las acciones que desarrollan. Acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, Vázquez ha destacado la importancia de los “talleres cognitivos, psicomotrices y una serie de actividades que le facilitan la vida en sociedad”. Un programa que es posible gracias a las “500 personas que se mueven alrededor de la asociación para construir una Almería más inclusiva” y que da servicio cada día a unas 120 personas cada día. Por otra parte, la regidora ha querido felicitar a familias, trabajadores y voluntarios que “dedican su día a día, su esfuerzo, su conocimiento y su cariño” para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En este sentido, ha asegurado que “siempre podrán contar con el Ayuntamiento”. La directora de ‘A Toda Vela’, Isabel Guirao, ha agradecido una visita que “nos hace mucha ilusión porque tenemos objetivos comunes con programas innovadores y únicos en España”. Asimismo, ha recordado que “gracias al Ayuntamiento tenemos la primera oficina para la promoción de la autonomía personal y la vida independiente de personas con discapacidad, la primera de toda España”. También se ha mostrado satisfecha por la colaboración en tareas como el desarrollo de la accesibilidad de los espacios museísticos de la ciudad, siempre para impulsar la vida independiente y autónoma. Cabe recordar que la asociación cuenta con una media de 55 voluntarios y 25 trabajadores que conforman una comunidad que supera el medio millar entre colaboradores y entidades. Por tanto, tal y como ha explicado la alcaldesa, se trata de un colectivo “de referencia dentro y fuera de Almería”. Tras la visita, ha tenido lugar una reunión de trabajo en la que se han explorado nuevas vías de colaboración y afectan principalmente a la vivienda. ‘A Toda Vela’ lleva a cabo multitud de actividades que apuestan por el ocio inclusivo, la formación a todos los niveles y ofrece a sus usuarios una amplia ventana de oportunidades a través de herramientas que permiten adquirir las habilidades necesarias en torno a la independencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

