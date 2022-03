Estudiantes de Ciencias Económicas llenan la conferencia de la diseñadora Gloria Franco

miércoles 09 de marzo de 2022 , 19:31h

Lleno absoluto para escuchar a Gloria Franco en la Sala de Grados del CITE III, repleta de estudiantes con curiosidad por conocer su historia antes de la conferencia y cargados de convicción y valentía después de la misma. La diseñadora almeriense que vende pañuelos de seda en todo el mundo lo ha hecho posible a través de su discurso inspirador. Con sus palabras ha sido capaz de conectar con el alumnado y conquistarlo por su cercanía y por su entusiasmo. Ha descrito los caminos seguidos hasta dar finalmente con su “elemento”, reconociendo que “he tardado 50 años, pero lo he logrado”. Lo conceptual y lo práctico, la idea y los valores trasladados al desarrollo profesional diario de una mujer almeriense y emprendedora, han abierto una serie de acciones formativas que el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión ha diseñado con motivo del 8-M.

Eva Díez, directora de la Unidad de Igualdad de la UAL, ha situado el contexto: “Comenzamos ayer con la lectura del manifiesto, pero realmente es hoy cuando se inicia la formación puramente dicha y, con ella, la sensibilización”. Se ha mostrado encantada de poder contar con una persona como Gloria Franco para que trasladase al estudiantado su trayectoria, cuya última parte “tiene su origen en la pandemia”. Ha explicado que la diseñadora “venía de otro mundo, aunque se había formado en marketing, estilismo y traducción, pero se ha reconvertido y es una buena modelo para estos jóvenes que están estudiando en la UAL Empresariales y Dirección y Administración de Empresas, para que vean cómo una mujer se atreve en tiempos de pandemia”. De hecho, ha sido su manera de parafrasear el título de la charla: “La empresa más importante eres tú misma. Atreverse en tiempos de pandemia”.

Abierta a toda la comunidad universitaria, “como siempre”, no es menos cierto que de un modo especial se ha pensado para este alumnado, dentro de la estrategia de la Unidad de Igualdad: “Vinculamos la formación con los centros del campus, porque no tiene sentido hacerla de forma aislada, organizada por nuestra unidad, sino que se piensa para que tenga que ver con los estudios que ofrecemos en la Universidad de Almería”. En esta ocasión se ha contado, y así lo ha agradecido, con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, “para desarrollar una actividad con una audiencia especializada e interesada, como ocurrirá con el programa de la semana que viene”. En definitiva, “es importante vincular las actividades de igualdad con los centros”, y por ello la presentación de Gloria Franco ha corrido a cargo de la decana de esta facultad, Eva Carmona.

La palabra que define cómo ha vivido la invitada su paso por la UAL es “feliz”. No solo lo ha dejado claro en sus palabras, sino en la comunicación no verbal durante su intervención. Se ha reconocido “muy ilusionada”, más todavía porque “al ser una charla orientada a la mujer y no solo a cómo emprender, creo que como mujer de 50 años, como mujer madura, es una responsabilidad que tengo pasar la antorcha a mujeres más jóvenes para que no tengan miedo y para ahorrarles cosas por las que nosotras hemos pasado”, dicho de modo textual. He preparado su charla para la ocasión, “la he ajustado para que todo gire en torno a la mujer”, sin excluir de su discurso a los hombres, y con una intención muy clara en su mente: “Estaría muy contenta con que haya habido solo una persona en la sala que haya conectado con lo que he dicho y que le sirva”.

Ha desvelado “de donde saqué el valor y la inspiración para pensar, vale, hay una pandemia y voy a crear un proyecto, que es una marca personal, e intentar que con una cosa como el pañuelo de seda, que es un accesorio totalmente superficial, que no es de primera necesidad ni mucho menos, y más en tiempos de coronavirus, ponga un toque de color en el día a día”, tal y como Franco lo ha expresado textualmente. Sus pañuelos, en definitiva, se han convertido en “una manera bonita de conseguirlo” y, algo que se ha demostrado por su éxito a escala planetaria, “son fáciles de llevar”. Se considera una muestra de resiliencia: “Totalmente, ya que si cada vez que aparece un contratiempo tiraras la toalla, no se conseguiría nada”. En ese punto ha insistido más en el sesgo de género: “Insisto en que las mujeres tenemos más dificultades que los hombres; las que han empezado una familia y por ello han de conciliar tantas cosas todavía tienen más complicaciones para ser empresarias y emprender, y no solo con la pandemia, sino en la actualidad por lo que está pasando; la economía está cada vez más frágil y requiere cada vez más valentía emprender”.

Ella la encontró y durante el verano de 2021 también dio con el éxito por algo tan poco mercantilista como lo que ha desvelado en el fondo de su inspiración: “Lo que realmente yo quería era hacer un producto que lleve alegría a la persona que lo compra y que lo viste; es algo superficial, pero todo suma y no hay que perder la ilusión y la alegría en el día a día, mantener la moral, aunque las noticias de lo que pasa en el mundo no sean alentadoras”. Ha desvelado que ha recibido una propuesta para el mes próximo a través de la cual se unirán las tres diseñadoras almerienses que triunfan con sus complementos, pañuelos, zapatos y pendientes. Se trata de Gloria Franco, Laura Pérez y Patricia Rosales: “Mujeres emprendedoras en el diseño y de Almería… ser parte de eso es un orgullo; yo nací aquí, he vivido en varios países y cuando tu tierra te da la oportunidad de darte a conocer, te hace muy feliz”.

Gloria Franco se licenció en Diseño de Moda en París y tras trabajar para otras empresas creó la suya propia, un estudio, en el año 2019. En 2020 creó @fandeestampados en Instagram, apoyando y exhibiendo el trabajo de otros artistas durante la pandemia. En marzo de 2021 lanzó la marca G&Silk, con la que ‘puede unir su creatividad con su lado emprendedor y su amor por la Comunidad Textil’, dice la wed, ‘presentando no solo sus diseños, sino también los que ella selecciona de diseñadores de todo el mundo’, además de hacer referencia a la intención de ‘unir culturas’. Su ‘Wise Planet’ inserta causas importantes para ella, “todo lo relacionado con cómo la naturaleza afecta a animales y humanos’, destinando los beneficios a dichas causas. La última, ayudar a los afectados por el volcán de La Palma.