Estudiantes de Medicina realizan prácticas extracurriculares en el Hospital Poniente miércoles 20 de julio de 2022 , 18:58h Más de una decena de alumnos y alumnas de Medicina de las Universidades de Granada y Málaga realizarán prácticas extracurriculares este verano en el Hospital Universitario Poniente. Este programa de prácticas permite al alumnado de diferentes cursos reforzar sus conocimientos y entrar en contacto con la práctica clínica diaria y la atención al paciente. La realización de estas prácticas está coordinada por la Jefatura de Estudios del hospital y se lleva a cabo gracias a los convenios existentes entre las facultades de Medicina de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud. Cada estudiante realiza su periodo de prácticas en un servicio del centro, respetando en todos los casos las medidas de seguridad establecidas frente a la COVID-19.

