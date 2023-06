Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Estudiantes franceses de los cursos a medida de Study Abroad recomiendan la UAL

lunes 05 de junio de 2023 , 15:43h

Con tan solo una mañana por el campus universitario de La Cañada, los estudiantes franceses que han comenzado este lunes su curso a medida de Study Abroad, el segundo de los programas puestos en marcha, tienen claro que a su regreso recomendarán a sus amigos y conocidos venir a la Universidad de Almería a participar en estos cursos de formación.

El campus ha recibido a los 13 estudiantes pertenecientes al programa ‘Bachelor’, el pasado 29 de mayo llegaron los 9 estudiantes del programa ‘Apprentice’. Todos ellos se están formando en el Instituto de Ingeniería de París SUP BIOTECH.

Los recién llegados estarán hasta el 30 de junio en la Universidad de Almería y, de momento, sus impresiones no pueden ser más satisfactorias.

Mateo Bre, estudiante de Estudia Biotecnología, Microorganismos y Genética, ha decidido hacer este curso por su interés por los microorganismos y la biorregeneración y con la intención de aprender más sobre estos temas. “El campus es genial, hay todo tipo de árboles, fuera es todo más desértico porque no hay muchas zonas verdes, pero el campus es muy bonito y me ha sorprendido la gran variedad de vegetación. Había escuchado hablar en mi escuela de la UAL porque otros estudiantes han venido aquí y, gracias a ellos y a la información que me ofrecieron en el instituto, decidí hacer este curso”.

Sophie Lin está encantada con su decisión. “Según mis primeras impresiones, no dudaré en recomendar a mi regreso a mis compañeros que vengan a hacer este curso porque el campus es muy bonito y la gente está siendo muy agradable y simpática”. Esta estudiante de Biotecnología y Microbiología, ha venido a la UAL porque la temática del curso está relacionada con sus estudios en París y porque piensa que es “una oportunidad magnífica para salir y aprender en otro país”.

El programa ‘Bachelor’ está formado por dos módulos. El primero está dedicado al idioma y cultura española y el segundo al potencial ecoamigable de los microorganismos ambientales. Con él los participantes podrán estudiar y asimilar conceptos relacionados con la biotecnología ambiental: ciclos biogeoquímicos, contaminación ambiental, microorganismos ambientales. Así como estudiar los diferentes procesos disponibles para la biorremediación de hábitats contaminados y la biodegradación de compuestos contaminantes y, por último, estudiar las alternativas biotecnológicas disponibles para el tratamiento de residuos y reemplazar los materiales y procesos actuales que son agresivos para el medio ambiente.

Además del contenido formativo, tanto ‘Apprentice’ como ‘Bachelor’, contemplan actividades culturales como tours por el centro de la ciudad y la alcazaba, rutas gastronómicas, ruta en kayak en Cabo de Gata y visitas a las cuevas de Sorbas, la Casa del Cine, los Refugios y una experiencia astronómica en Calar Alto. También, todos los participantes tendrán acceso a la Biblioteca Nicolás Salmerón y al centro deportivo de la Universidad de Almería.