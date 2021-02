"Estupor" en Vox porque tras dejar tirado al PP en El Ejido éste busca apoyo en el PSOE

viernes 26 de febrero de 2021 , 17:52h

Tras los comunicados del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y el grupo socialista, donde explican que abren una “mesa de diálogo institucional con el Gobierno local para contribuir a la gobernabilidad del municipio”, VOX considera muy preocupante este acuerdo entre PP y PSOE.

El PP, que fue el partido más votado, había formado gobierno con Vox, pero éste decidió abandonarlo recientemente, por lo que el alcalde necesita alcanzar acuerdos con los demás partidos para poder seguir trabjando. Si Vox no se hubiese ido, el PP no hubiese necesitado al PSOE.



El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan José Bonilla, ha afirmado que “salimos del Gobierno municipal dejando claro que no permitiríamos acuerdos que llevasen a la izquierda a tener responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido ni que la gestión del municipio dependiese de ellos”.



“El Partido Popular continúa en su línea de acercamiento a los socialistas, llegando a un acuerdo que desde luego choca con la decisión de los habitantes de El Ejido en las pasadas elecciones municipales y además es un ataque frontal a nuestra formación”, declara Bonilla.



Para VOX esta alianza perjudica gravemente al interés y al bienestar de El Ejido ya que las políticas socialistas han fracasado en la gestión de la pandemia y en la recuperación económica. Bonilla se pregunta si, “¿esto es lo que pretende el Partido Popular? ¿Implantar las políticas de Sánchez que están llevando a la ruina a España? Esta es una pésima noticia para nuestros conciudadanos”.



VOX El Ejido continuará vigilando y fiscalizando las acciones del Gobierno municipal y de su nuevo socio para que se preocupen de los problemas reales de los ciudadanos: paro, agricultura, inmigración ilegal, okupación o delincuencia. “Desde nuestra formación no consentiremos que la agenda ideológica del socialismo se implante en nuestra localidad”, finaliza Bonilla.