Euribor e hipotecas, ¿cómo se encuentra la situación en la actualidad?

El Euribor lleva varios años en números negativos, alcanzando incluso un mínimo histórico. Sin embargo, en los últimos meses se ha podido ver su alza, por lo que cabe preguntarse: ¿cómo afectará esto a las hipotecas?, ¿seguirán bajando o comenzarán a subir? Dudas que pueden tener muchas personas, dado que las respuestas les afectan directamente. El Euribor sigue subiendo A pesar de que el año pasado el Euribor seguía bajando, beneficiando así la hipoteca al tener que pagar menos por ella y afectando al contrario a los bancos, desde comienzos del 2021 ha ido aumentando poco a poco, aunque no se espera que salga de números negativos por varios años. El indicado para las hipotecas comenzó la semana alcanzando una tasa diaria de -0.482%, quedando con su media mensual en -0.485%. Desde enero el Euribor ha ido subiendo en sus números negativos, siendo en enero un -0.505, febrero -0.515% y cerrará, de acuerdo con lo previsto, en un -0.485% al terminar marzo. Esto significa una rebaja bastante importante con relación al -0.266% que marcó el año pasado en estas mismas fechas. Gracias a esto, los ciudadanos no tendrán por qué preocuparse hasta septiembre, donde se experimentará una ligera subida en las hipotecas. Ante esta situación, lo que más se aconseja es prepararse para esta pequeña subida en el pago de las hipotecas en los últimos meses del año. ¿Cómo afecta esto a las hipotecas? A pesar de la subida del Euribor en los últimos meses, se estima que las hipotecas continuarán bajando, lo cual puede resultar una buena noticia para los ciudadanos españoles, y una mala para los bancos. La tendencia en alza que comenzó en marzo, parece que va a seguir continuando los próximos meses también, a menos que ocurra un suceso importante y de gran magnitud que impida que el alza en el Euribor continúe por el resto del año. Esto quiere decir que el Euribor ha llegado a lo más bajo y solo le queda subir, aunque esto se mantenga por los próximos meses, no quiere decir que las hipotecas solicitadas a los bancos vayan a subir. Debido a que las últimas subidas se encuentran todavía muy por debajo del valor que tenían hace un año, por lo que las hipotecas seguirán iguales y no aumentarán hasta los próximos años, donde se espera que el Euribor continúe subiendo mientras la economía se va recuperando poco a poco. Debido al impacto causado por la pandemia desde el año pasado, el Euribor llegó a mínimos históricos, de un -0,496%, aumentando su valor negativo hasta el doble, desde el 2019. Ante la llegada de este nuevo año y con los meses que han transcurrido, todavía se espera que se mantenga en negativo. Sin embargo, para este 2021 se prevé que no vuelva a caer por debajo del -0.5%, dado que los bancos estarían penalizados por sus reservas, de acuerdo a lo indicado por expertos. Además, el Banco Central Europeo tampoco pretende subir los tipos de interés hasta el segundo semestre del 2021. Por otra parte, los especialistas indican que el año puede ser bastante favorable para las subrogaciones de hipotecas, ya que sus ofertas han sido las más atractivas desde hace varios años. Incluso en el 2020 ya se podía ver un aumento del 15% en esta clase de transacciones. ¿Cómo afecta esto a los créditos? La situación actual ha provocado que los bancos entreguen de forma limitada los créditos para algunos sectores, sobre todo los afectados por la crisis del COVID-19. No obstante, las entidades bancarias todavía continúan ofreciendo hipotecas, dado que se trata de uno de los productos más atractivos para captar clientes, a pesar de tener que cobrar más comisiones como una manera de compensar las pérdidas, debido a las tasas de interés bajo y a la morosidad de los clientes. De igual manera, también han aumentado las hipotecas a tipo fijo, siendo esta opción la más trabajada por los bancos en la actualidad, en las cuales buscan ofrecer condiciones más favorables a los clientes para atraerlos. La subida del Euribor se espera que siga en lo que resta de este año y en los próximos, pero de momento, las hipotecas no subirán como se esperaría. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

