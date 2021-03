El CEIP Juan XXIII de Los Gallardos es referente de Convivencia Positiva en Almería

martes 16 de marzo de 2021 , 19:51h

El delegado de Educación visita este colegio publico del levante almeriense que destaca por su trabajo de la educación emocional como eje prioritario dentro de su proyecto educativo







El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, y la jefa de servicio de Planificación y Escolarización, Maribel Fernández Imbernón, junto con el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes Martín, han visitado el CEIP Juan XXIII de Los Gallardos. Este centro del levante de Almería es un referente a nivel provincial dentro del ámbito de la convivencia escolar. El CEIP Juan XXIII fue propuesto el pasado curso escolar por la Comisión Provincial de Convivencia de la Delegación Territorial de Educación para los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía, obteniendo una de las mayores puntuaciones de la provincia en Convivencia+.



Los encargados de recibir a las autoridades han sido los propios alumnos de 1º y 2º de ESO, representados por el Comité de Bienvenida del colegio Juan XXIII. Los propios alumnos del comité, han sido los responsables de presentar y explicar las actividades y proyectos desarrollados en el centro: patrullas, mediación de conflictos, proyecto de robótica, proyecto de emociones, huerto escolar, etc.



Durante esta visita, los representantes de Educación y el alcalde del municipio han estado acompañados por el equipo directivo del centro. Su directora, Juana Carrizo Valero, les ha explicado que un objetivo prioritario del Proyecto de Dirección fue “potenciar la educación emocional como proceso que garantiza la educación integral de la persona.” En este sentido, Carrizo señala: “en este tiempo tan convulso de pandemia se hace más necesaria la educación emocional, ya que el miedo al contagio y la ausencia de contactos y abrazos, pueden provocar en los niños y niñas situaciones estresantes que debemos enseñar a gestionar. La inteligencia emocional nos ayuda a tolerar mejor estas frustraciones y a desarrollar una autoestima que nos permita sacar el lado positivo de situaciones complicadas y afrontar mejor los retos de la vida”.



Para conseguir este objetivo, el CEIP Juan XXIII ha puesto en marcha una serie de actuaciones, tales como: Proyecto de Emociones “Emociónate en nuestro Cole”, Talleres de Valores, Resolución de Conflictos a través de la Mediación Escolar, Recreos Divertidos (con juegos tradicionales), Juntas de Delegados/as, Comité de Bienvenida, Mercadillos Solidarios, Patrullas Energéticas y de Vigilancia, Huerto escolar “El Huerto del Abuelo”, Semáforos del Silencio (realizados por el alumnado en los talleres de robótica), Banco de la Amistad, el Blog del Equipo de Orientación, etc.



Antonio Jiménez ha felicitado al equipo directivo y a todo el profesorado del CEIP Juan XXIII “por su excelente trabajo, por llevar a cabo un proyecto educativo que coloca el plano emocional del alumnado en un lugar prioritario”. El delegado ha señalado que “sin emoción no hay aprendizaje y, sin duda, esta es una máxima que rige la actividad docente de este colegio”. En este sentido, “el CEIP Juan XXIII es un referente educativo en nuestra provincia dentro del fomento de la convivencia escolar y la educación emocional” ha elogiado el delegado.