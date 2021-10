Capital 'Euroseniorsclub Granada' constuirá una residencia de mayores en la Vega de Acá lunes 04 de octubre de 2021 , 20:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con un canon anual de 84.500 euros, la concesión se otorga por un periodo improrrogable de 60 años, a cuyo término la totalidad de las obras e instalaciones revertirán de pleno derecho al Ayuntamiento de Almería



El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, ha adjudicado a la mercantil 'Euroseniorsclub Granada', la concesión demanial para uso privativo de la parcela de titularidad municipal, en la Vega de Acá, destinada a la construcción y explotación de una residencia para personas mayores. La parcela, con una superficie de 2300 m2, objeto de una segregación, queda ubicada en la misma manzana sobre la que actualmente se está construyendo el nuevo Conservatorio de Danza 'Kina Jiménez'.



De la propuesta de acuerdo ha dado hoy cuenta la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, destacando que el plazo de concesión de la parcela se hace por un periodo máximo de 60 años, improrrogable. El canon anual establecido, de acuerdo a la propuesta presentada por el ya adjudicatario, queda fijado en 84.500 euros.



Vázquez ha explicado, del mismo modo, que la concesión demanial de esta parcela ha sido consecuencia del interés manifestado desde la iniciativa privada para el desarrollo y construcción de una residencia de mayores, con capacidad estimada de entre 130 y 150 plazas. Dos ofertas se presentaron al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento para esta concesión.





Condiciones

De acuerdo a la propuesta hoy elevada a la Junta de Gobierno, al término de la concesión, la totalidad de las obras e instalaciones revertirán de pleno derecho al Ayuntamiento de Almería, las cuales deberán estar en perfecto estado de conservación y libres de cualquier carga o gravamen. El consistorio podrá revocar la concesión antes de su vencimiento si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público, debiendo resarcirse al concesionario de los daños que se le hayan causado.



El adjudicatario contará con un plazo máximo de tres meses para la presentación del proyecto de obras y equipamiento, a contar a partir del día siguiente al de la formalización de la concesión administrativa, para proceder posteriormente a su aprobación por el órgano competente.



El plazo máximo para la solicitud de las licencias de obra será de 4 meses, a contar a partir del día siguiente al de la aprobación del proyecto por el órgano competente. Como se establece con carácter general, el plazo máximo de ejecución de las obras completas de construcción del equipamiento conforme el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Almería será de 36 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo, una vez obtenida la licencia de obras preceptiva.



Del mismo modo, en el supuesto de construcción se ejecute por fases, los plazos anteriormente indicados se entenderán referidos a la primera fase sin que la construcción y puesta en funcionamiento de la totalidad de las instalaciones que resulten de la propuesta del adjudicatario pueda quedar demorada

