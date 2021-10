Capital El Ayuntamiento destinará más de 700.000 euros a formación y talleres en los Centros de la Mujer lunes 04 de octubre de 2021 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además en Junta de Gobierno el Ayuntamiento ha aprobado la contratación, en régimen de arrendamiento, de 77 casetas de madera para el desarrollo del tradicional mercado navideño





El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la contratación de los servicios de prestación de los talleres de los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería para el periodo 2022 y 2023, con un presupuesto base de licitación de 723.188,46 euros. De acuerdo al pliego y condiciones administrativas y técnicas que regirán esta contratación, también aprobados hoy, el servicio podrá ser prorrogado durante un año más.



Como ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, “entre los objetivos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, y más concretamente, los Centros Municipales de la Mujer, se encuentran la mejora de la formación de sus usuarios, la integración social, la promoción de la convivencia y hábitos de vida saludable, contribuyendo a una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”, al tiempo que ha recordado que “desde hace más de quince años, se viene ofertando la programación de actividades de los Centros de la Mujer con gran éxito de participación”.



Este contrato viene a dar cobertura a ese objetivo, que además sigue creciendo de la mano de nuevos espacios para la formación y la participación en los barrios, como así sucede tras la rehabilitación del antiguo edificio de Protección Civil, que albergará el que será tercer Centro de la Mujer en la capital, o a través de la oferta de un Programa Social de Formación en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.



El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de treinta y cinco días naturales, contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación de esta contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.





Subvenciones asociaciones

En la Junta de Gobierno celebrada hoy lunes se ha aprobado también la propuesta de acuerdo provisional de concesión, relativo a la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos, correspondientes al año 2021, por importe total de 32.670 euros. Veintitrés asociaciones y dos Federaciones son beneficiarias de estas ayudas, con propuestas que oscilan entre los 500 y los 2.300 euros.





Mercado Navideño

A propuesta, en su caso, del área de Cultura y Educación, se ha aprobado también el expediente de contratación administrativa, en régimen de arrendamiento, de 77 casetas de madera para mercado navideño, dentro de la programación cultural y de ocio para las fiestas de Navidad 2021/2022, con un presupuesto base de licitación de 90.374,90 euros.



