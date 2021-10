PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Economía EuroXN Es seguro? - Una visión general de la oferta del corredor lunes 04 de octubre de 2021 , 16:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El comercio en línea no es exactamente nuevo, pero no cabe duda de que, ha aumentado el tráfico en los últimos dos años. La pandemia mundial de coronavirus es una de las razones, al igual que la popularidad del mercado de criptomonedas. Sea como fuera, el interés por el espacio de comercio es cada vez mayor debido a la posibilidad de ganar grandes cantidades de dinero con una inversión mínima y en poco tiempo. ¿Cómo se empieza? Necesitas los servicios de un broker para hacerlo y hay muchos que se pueden encontrar como EuroXN. Pero, ¿por qué es necesaria esta revisión de EuroXN? El hecho es que la cantidad no te promete de ninguna manera la calidad, lo que significa que el hecho de que haya muchos corredores no significa que todos sean buenos. Sí, algunas de las empresas pueden ofrecerte servicios profesionales, mientras que otras pueden no ser capaces de proporcionarte la misma calidad. Por supuesto, puedes averiguar esto después de registrarte con un corredor y cuando estés listo para operar, pero esto sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Además, es posible que acabes perdiendo algunas oportunidades de negociación muy rentables. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Es un hecho que la mayoría de los clientes querrían evitar estas circunstancias en la medida de lo posible y la mejor manera de asegurarlo es optando por un corredor que pueda ofrecerte todo lo que necesitas en un solo lugar y de una sola vez. De lo contrario, acabarás cambiando de corredor a corredor, lo que es muy molesto a largo plazo. Puedes obtener una visión general de las ofertas del corredor y esto puede ayudarte a determinar si estás tomando la decisión correcta o no. Ahora que sabes esto, puedes echar un vistazo a algunas de las otras ofertas de EuroXN en la revisión de abajo: Agente de bolsa EuroXN Página web https://www.euroxn.com/es/ Cuentas comerciales Cuatro tipos de cuenta: Classic, Silver, Gold y VIP Depósito mínimo $250 Cobertura de activos Pares de divisas, acciones, criptomonedas, índices y materias primas Herramientas de negociación Indicadores de trading, calendario de trading, calculadora, señales, gráficos en vivo, herramientas e informes de análisis técnico, alertas de precios, estudios de mercado, calendario económico, noticias financieras, resumen de mercado en vivo, análisis de gráficos diarios y herramientas de gestión de riesgos. Educación y formación Sí; libros electrónicos, cursos interactivos en línea, seminarios web, tutoriales, investigación en profundidad y glosario. Asistencia al cliente Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y un formulario de contacto en línea. También hay una sección de preguntas frecuentes. Política de seguridad KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) Los activos disponibles al inicio Cuando quieras tener una visión general de la oferta del corredor, lo mejor es empezar por los activos que ofrecen para operar, porque eso te dirá si debes mirar los otros servicios y características o no. Si no tienen los activos con los que quieres operar, no tiene sentido que te registres con ellos. Aquí es donde encontrarás que EuroXN es una buena opción para todo tipo de traders porque tienen una gran variedad de instrumentos para ofrecer a sus clientes y pertenecen a algunos de los mercados financieros más prominentes del mundo. Hay más de 160 activos para que los operadores exploren y tener esta amplia variedad disponible garantiza que no tendrás problemas para diversificar tu cartera. Esto es definitivamente una ventaja porque la diversificación puede minimizar los riesgos de tus operaciones de manera significativa y dar a tus ganancias un buen y fuerte impulso. Algunos de los mercados a los que EuroXN tiene acceso son: La Bolsa ¿Quién no ha oído hablar del mercado de valores? Son muchos los inversores que han hecho fortuna en este espacio y te permite invertir en algunas de las empresas más conocidas del mundo. Alphabet, Facebook, Apple, Alibaba, eBay, Amazon, Qualcomm, AT&T, Adidas y VISA son algunas de las opciones que puedes explorar. El mercado de divisas Conocido como el mayor mercado financiero del mundo, puedes acceder al mercado de divisas en EuroXN y te dan la oportunidad de operar con algunos de los mejores pares de divisas. Entre ellos se encuentran el EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/CAD, USD/JPY y EUR/GBP. El mercado de las materias primas Cualquiera que quiera mantener sus riesgos bajos, equilibrar su cartera y obtener rendimientos estables debería probar el mercado de materias primas. EuroXN ha añadido una serie de materias primas que se pueden explorar y que incluyen metales preciosos como el oro, la plata, el cobre y el platino, materias primas energéticas como el petróleo crudo y el gas natural y artículos agrícolas como el azúcar, el arroz, el café y el trigo. El mercado de los índices En el mercado de índices puedes encontrar algunas oportunidades de negociación muy lucrativas que te permiten negociar en la bolsa de valores. Puedes elegir entre algunos de los principales índices del mundo, como el FTSE 100, el S&P 500, el DOW JONES, el NASDAQ 100 y el AUD 200. El mercado de las criptomonedas Uno de los mercados financieros más populares y rentables es el de las criptomonedas. Estas monedas digitales se han convertido en los instrumentos de moda hoy en día y su volatilidad ha ayudado a muchas personas a obtener sólidos beneficios. Por lo tanto, un número de ellos se han añadido en EuroXN, como Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin y Dogecoin. Las características de seguridad en EuroXN Si los activos que se ofrecen te parecen adecuados, tienes que pasar a las características de seguridad del corredor para asegurarte de que puede proporcionarle un entorno seguro para operar. De lo contrario, no podrás conseguir el tipo de rentabilidad que deseas a largo plazo. El hecho de que EuroXN sea un corredor regulado ya proporciona una capa de seguridad. Esto se debe a que cualquier corredor regulado por la FCA y la CySEC forma parte de los planes de compensación, lo que significa que serás compensado si el corredor quiebra o cierra. Aparte de esto, también utiliza el cifrado SSL (Secure Socket Layer) para proteger tu información de miradas indiscretas. EuroXN también mantiene cuentas segregadas para almacenar todos los depósitos de sus clientes, ya que no quiere que se mezclen con los de la propia empresa y se apropien indebidamente. También se mantienen en bancos de renombre para evitar robos. Por último, pero no por ello menos importante, también cumplen con las políticas AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know-Your-Customer). Esto ayuda a reducir el riesgo de fraude financiero, robo de identidad y blanqueo de dinero. Los comerciantes tienen que proporcionar a EuroXN una prueba de identidad (pasaporte internacional, permiso de conducir o tarjeta de identidad, prueba de residencia (factura de servicios públicos como el gas, la electricidad o el agua, o extracto bancario) y prueba de pago (copia del anverso y reverso de la tarjeta de crédito). También se necesita una selfie para verificar la cuenta. La plataforma de negociación en incepital ¿Has pensado alguna vez en cómo puedes conectarte y realizar operaciones en los mercados financieros? Es posible a través de la plataforma de negociación que proporciona un corredor. Esto es básicamente el software que ayuda en la ejecución de las operaciones, lo que significa que tiene un impacto en toda la experiencia comercial. Si la plataforma tiene alguna carencia, no podrás obtener los beneficios que buscas. La plataforma de negociación se ofrece a discreción del corredor, por lo que debes saber qué tipo de solución se te dará. La plataforma de trading de EuroXN es más que adecuada porque no es otra que MetaTrader 4. Se trata, sin duda, de la mejor solución de trading del mercado y es la preferida por todo trader experto y profesional. Ha sido diseñado para satisfacer a todos los comerciantes, tanto si son nuevos en los mercados financieros, como si tienen experiencia. El entorno rico en funciones y la tecnología avanzada permiten a los clients disfrutar de una rápida ejecución de las operaciones en un solo click. Ademas posee una interfaz intuitiva y fácil de usar para todos. No tienes que preocuparte por las herramientas de trading ya que EuroXN ha incorporado a su oferta algunas de las más potentes. Podrás aprovechar los EAs (Expert Advisors) y personalizarlos como quieras. Hay herramientas de análisis técnico y fundamental, junto con indicadores técnicos que pueden ser útiles. Las alertas push, las señales de trading y las noticias del mercado también son muy útiles, al igual que las herramientas de gestión del riesgo, como los diferentes tipos de órdenes. Los clients tienen la opción de descargar la plataforma de negociación MT4 para disfrutar de una experiencia completa, o si no deseas descargar o instalar, el WebTrader es la solución que necesitas. Se puede acceder a ella a través del navegador, por lo que se puede utilizar en cualquier dispositivo que tengas disponible. También encontrarás que EuroXN da la oportunidad de descargar aplicaciones móviles tanto en dispositivos iOS como Android, lo que es una gran manera para que operar desde cualquier lugar y en cualquier lugar, siempre que lo desees. El proceso de apertura de cuentas en EuroXN ¿Qué hay que hacer para abrir una cuenta con EuroXN? Esta es sin duda una pregunta importante que hay que hacer porque hay que saber si hay que cumplir algún requisito. A diferencia de otros corredores, han optado por mantener el proceso sin complicaciones y rápido para sus clientes. Tampoco hay que firmar ningún contrato ni lidiar con mucho papeleo. Todo lo que tienes que hacer es rellenar un solo formulario en su página web y habrás terminado con el registro. El formulario pide información muy básica como el nombre y los apellidos, el país, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico y la contraseña. Tienes que elegir la moneda de la cuenta entre las tres opciones que ofrece EuroXN, que son USD, GBP y EUR. Hay cuatro opciones que EuroXN ha preparado para su clientela y que se conocen como Classic, Silver, Gold y VIP. El objetivo es dar cabida a los comerciantes con diferentes niveles de habilidad, empezando por los principiantes y pasando por los comerciantes profesionales. Las condiciones ofrecidas en cada cuenta también varían, como los diferenciales y el apalancamiento que se puede utilizar. Puedes hacer una comparación para saber cuál te conviene más. También hay características de la cuenta que hay que tener en cuenta, como la protección del saldo negativo, un gestor de cuenta dedicado, una visión general de la cuenta completa, educación comercial gratuita, seminarios web VIP y señales comerciales. El servicio de atención al cliente en EuroXN El último aspecto de un corredor que necesitas entender es su atención al cliente porque se requerirá ayuda en algún momento. Las opciones de atención al cliente son 24/7 han sido añadidas por EuroXN para la facilidad y conveniencia de sus clientes. No importa qué problema tengas y cuándo, puedes ponerte en contacto con el equipo de atención al cliente del corredor. Están disponibles a través del teléfono y el correo electrónico, o puedes programar un contacto rellenando el formulario de contacto en línea que proporcionan en su sitio web. Además de estas opciones de asistencia, también encontrarás preguntas frecuentes en el sitio web de EuroXN, que están destinadas a ayudarte a encontrar las respuestas que necesitas. También hay varios recursos educativos disponibles, que proporcionan un conocimiento detallado y en profundidad sobre los diferentes aspectos del comercio y pueden ayudarte a pulir y mejorar tus habilidades y estrategias de negociación. Decisión final Cuando hayas hecho un repaso completo de la oferta de EuroXN, podrás decidir que es una opción buena y fiable para tu viaje de trading. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Noticias de Roquetas

Noticias de Vícar

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos