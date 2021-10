Una mirada a Go4rex - Por qué está subiendo con el tiempo

La tecnología actual ha permitido a gente de todo el mundo buscar formas fáciles de hacer dinero. Hubo un tiempo en el que incluso si querías cambiar una unidad de moneda extranjera, tenías que ir a una casa de cambio. En otras palabras, no había manera de hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Sin mencionar el tiempo en que la gente en el mercado de valores se consideraba rica porque eran los únicos con acceso a esos activos. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy en día, tienes acceso a los mercados financieros como cualquier otra persona.

No hay razón para que no operes en los mercados financieros ahora que puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa solo con un dispositivo móvil o computadora y una conexión a Internet. Ahora, como un comerciante que ha estado haciendo esto durante algunos años, quiero aconsejarte algunas cosas. No cometas el error de ser descuidado a la hora de elegir al primer corredor con el que vas a operar. Es una parte esencial que te da acceso a todos los mercados financieros de tu elección, te proporciona un índice de activos detallado y te da todas las herramientas que necesitas para ayudarte a operar con éxito.

Hay miles de estas compañías en Internet hoy en día, pero mi trabajo es contarte sobre la que me ha facilitado el comercio. Tuve la pasión por el comercio desde siempre, pero esta es la compañía que convirtió esa pasión en una actividad rentable. Si no lo has adivinado hasta ahora, estoy hablando de Go4rex. Déjame decirte todo sobre esta compañía en esta revisión detallada.

Corredor de bolsa Go4rex Página web https://www.go4rex.com/es/ Registrado Sí Tipo de comercio Comercio de CFDs Activos Cripto, Forex, Acciones, Índices, Materias primas Plataforma de comercio Móvil, Escritorio, Web Educación comercial Ebooks, Videos Herramientas de comercio Resumen del mercado, análisis de video gráficos, noticias financieras, etc. Apalancamiento 1:200 Activos disponibles 1000+ Honorarios ocultos No Soporte al cliente 24/6

Soporte al cliente confiable

Lo primero de lo que quiero hablar es de la asistencia al cliente que recibirás cuando te registres en Go4rex. El soporte al cliente es lo más importante y a lo que cualquier operador debe prestar atención, pero veo que muchos nuevos operadores ignoran completamente este aspecto en particular. Permíteme decirte que no importa cuán fácil sea tu operación en este momento, llegará un momento en que necesitarás que alguien del otro lado del teléfono te ayude con una consulta que podría estar relacionada con tu plataforma de operaciones o tal vez quieras preguntarle por qué el dinero que depositaste a través de tu tarjeta de crédito no aparece en tu cuenta.

En el caso de Go4rex, me considero afortunado y de seguro todos los operadores que han firmado con ellos también. Verás, el soporte al cliente es bastante profesional aquí. Cuando hablas por teléfono, sientes que alguien te está escuchando, no importa quién esté al otro lado del teléfono siempre te escucharán y te darán la respuesta correcta a tu pregunta. Nunca te sentirás como si te estuvieran ignorando o desatendiendo y lo mejor es que puedes contactar con la compañía 24/6. Sí, los representantes están ahí para ayudarte las 24 horas del día, seis días a la semana.

Puedes inscribirte en la compañía y obtener toda la ayuda que necesites en el sitio web. Tan pronto como llegues al sitio web, encontrarás esta increíble función de chat en vivo, donde sólo tienes que enviar un mensaje en la ventana del chat a la persona que te saluda y recibirás toda la ayuda que necesites para operar o despejar cualquier duda que tengas sobre tu cuenta de operaciones.

Mucha información en el sitio web

Te hablaré sobre este punto en particular desde mi experiencia personal. Cuando firmé con otras compañías, literalmente tuve que pagarles para saber algo sobre el comercio y en algunos casos, me dijeron que no tenía que darles nada por firmar, lo cual era verdad hasta cierto punto. Me sorprendió y chocó al mismo tiempo que no podía hacer nada cuando me inscribí; registrarse con un proveedor de servicios de comercio y abrir una cuenta de comercio pueden ser dos cosas completamente diferentes. Cuando te inscribes, creas tus credenciales para acceder a tu perfil en línea; pero por otra parte, tienes una cuenta real solo cuando depositas la cantidad mínima requerida por el corredor. Así que, en este caso en particular, sí me había inscrito en la empresa pero no era un comerciante de la compañía todavía porque no había depositado nada en mi cuenta. Como resultado, no podía acceder a ningún material de formación o a la plataforma de comercio con el registro gratuito. En otras palabras, la inscripción gratuita era tan buena como no inscribirse en la empresa en absoluto.

Go4rex tiene algo completamente diferente que ofrecerte. Esta empresa ha proporcionado información detallada en el sitio web, ni siquiera tienes que inscribirte en la compañía para saber las respuestas a muchas preguntas que puedas tener sobre el comercio. Si quieres saber de qué trata el comercio, estoy bastante seguro de que lo sabrás desde el sitio web. Hablemos de las operaciones con divisas o con CFDs, aprenderás sobre ellas y sobre muchos otros conceptos de las operaciones directamente ahí. Ahora, ¿qué dices sobre una entidad en línea que está dispuesta a ayudarte a operar sin cobrarte nada por la educación?

100% seguro

La seguridad no debería ser una preocupación para ti cuando te inscribes en Go4rex. Tengo que advertirte que hay muchas otras compañías que llaman a sus plataformas las más seguras que existen. Sin embargo, he probado muchas de ellas y me decepcionó sobre todo el nivel de apoyo al cliente y los servicios de operaciones que las compañías en línea están proporcionando a sus operadores. La charla de seguridad no era más que una charla, cuando miré las medidas prácticas tomadas por estas compañías, no encontré nada. Cuando te registres en Go4rex, sentirás una verdadera diferencia en tu experiencia de operación; la sensación de seguridad es completamente diferente.

Hablando de seguridad, tienes la información que proporcionas en el sitio web encriptada tan pronto ingresas. Además, el dinero que depositas en tu cuenta de operaciones también está siendo protegido a través de los últimos estándares de la industria. Para ser preciso, la compañía tiene algunas cuentas bancarias en los bancos más regulados del mundo. Estas cuentas están etiquetadas para los comerciantes, lo que significa que el dinero que deposites irá a dichas cuentas. Cabe destacar también que toman muy en serio las políticas de KYC y AML. Se te pedirá que entregues la información de tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito o estado de cuenta bancaria, en forma de fotos cuando te inscribas y además de eso, también tendrás que proporcionar al corredor las fotos de tu tarjeta de identificación o cualquier tarjeta que te identifique como una persona única en tu país e internacionalmente.

Sesiones de entrenamiento útiles

Las sesiones de entrenamiento son de gran valor para los nuevos comerciantes, pero muchas plataformas en línea se han olvidado completamente de ellas. Tengo que decirte que no puedes aprender a operar tan rápido con cualquier otro método como con las sesiones de entrenamiento. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando digo sesiones de entrenamiento? Con otros corredores, he notado que no te dan ninguna oportunidad de aprender a operar por separado. En la mayoría de los casos, te darán acceso a sus seminarios web profesionales cuando te inscribas con ellos. Los webinars no son algo malo pero no son útiles para aquellos que necesitan atención personalizada.

Ahí es donde entran en juego estas sesiones de entrenamiento. La compañía se ha asegurado de que seas parte de las sesiones en las que recibes toda la información que mereces como comerciante. Por lo tanto, si quieres formar parte de las sesiones de formación dirigidas por expertos que conocen el interior de las operaciones, seguramente te encantarán las sesiones de formación individual a las que tendrás acceso cuando te registres en Go4rex.

Bajos márgenes y altos apalancamientos

Te van a encantar los competitivos diferenciales que este corredor tiene para ofrecer. Esto es algo a lo que quiero que prestes atención. Cuando operas, no deberías mirar sólo el precio del activo en el mercado. Cuando miras los diferenciales, debes saber que indican la cantidad que tu corredor te va a cobrar en cada operación. La empresa que te proporciona los servicios de comercio tiene que ganar dinero de una manera u otra, por lo tanto, la forma en que ganan dinero es a través de los diferenciales.

Los diferenciales no son más que la diferencia entre el precio de mercado del activo y el precio que obtienes de la empresa con la que te has inscrito. Siempre verás alguna diferencia en estos precios porque la empresa con la que estás operando te cobra más bien una comisión por cada operación. Sin embargo, puedo decirte que los spreads de Go4rex no te perjudicarán. Son muy competitivos y puedo decirlo en base a mi experiencia con otras compañías en internet que proveen un servicio similar. Así que disfrutarás de algunos spreads competitivos en tus operaciones cuando te registres en Go4rex.

Además de eso, tienes que mirar las otras ventajas también. Los apalancamientos aumentan el tamaño de tus operaciones, permitiéndote así obtener grandes beneficios de ellas. Puedes aumentar tus ganancias con Go4rex aprovechando apalancamientos de hasta 1:200. Lo que significa que el corredor contribuirá con al menos $200 por cada dólar que inviertas como operador. Si no lo sabes ya, es una oferta muy generosa. En la mayoría de los casos, el apalancamiento que puedes obtener en tus operaciones es inferior a 1:100. Aquí las cosas son completamente diferentes ya que puedes disfrutar de algunos apalancamientos enormes que pueden ayudarte a hacer mucho dinero incluso en pequeñas operaciones.

No hay honorarios o comisiones ocultas

Puedes operar con toda tranquilidad cuando te registras en Go4rex. Las comisiones que a menudo son parte del trato cuando te inscribes con otras compañías están completamente ausentes aquí. Cuando operas con Go4rex, lo harás con la ayuda de los spreads. En otras palabras, no tendrás que gastar dinero extra con esta compañía y no tendrás que preocuparte por las comisiones en absoluto, no importa cuán grande sea tu operación. Además de eso, puedes decir adiós a las preocupaciones que vienen con el mantenimiento de tu dinero con un proveedor de servicios de comercio en línea.

En este caso, no tendrás que gastar nada extra de lo que ya estás invirtiendo para obtener los mejores servicios. No hay cargos ocultos cuando te inscribes con este corredor. Obtienes lo que ves en el sitio web y pienso que es la mejor estrategia para hacer grandes negocios.

Plataforma avanzada para el comercio

La plataforma de operaciones aquí es una de las más avanzadas que puedes tener en tus manos. Tienes que ver la plataforma de comercio antes de inscribirte en cualquier compañía del mundo con fines comerciales. La plataforma de operaciones puede mejorar tu experiencia comercial; no importa cuán grandes sean los apalancamientos o cuán estrechos sean los spreads cuando estás en una plataforma de operaciones que no te proporciona una experiencia comercial fluida. La plataforma que obtendrás de Go4rex es lo que yo llamo completa, contiene todas las increíbles características para ayudarte con tus operaciones y te permite operar con sólo unos pocos clics.

Ya sea que necesites los gráficos simples o que quieras obtener más información de los otros gráficos, los tendrás todos en tu plataforma. Funcionará en tus dispositivos iOS, Android, Windows e incluso MAC. Al mismo tiempo, podrás operar todos los activos que te proporciona Go4rex desde una misma plataforma de operaciones.

Activos de muchos mercados financieros

Ahora puedes operar todos los activos de una variedad de mercados sin necesidad de abrir varias cuentas. Una vez que estés con Go4rex, puedes abrir múltiples órdenes para entrar en muchas operaciones al mismo tiempo. Esta era una condición en el pasado que alejaba a muchos operadores, ya que no querían estar atados con un activo mientras podían ver otras oportunidades. Con Go4rex, nunca perderás la oportunidad de operar a lo grande y ganar dinero porque puedes operar en muchos mercados financieros a la vez. Puedes hacer que tu dinero se invierta en dos activos completamente diferentes desde la misma plataforma.

Puedes comerciar con productos básicos como el petróleo, el gas, los granos de café, el oro, el platino y mucho más con Go4rex. Además de eso, también tendrás acceso a otros activos, como acciones de las mejores compañías del mundo e índices que te permiten operar estas acciones, muchas a la vez. También tendrás acceso a los pares de divisas forex, que son la mejor manera de operar e invertir tu dinero en cualquier mercado financiero. El mercado de divisas es el más grande del mundo en este momento. La buena noticia es que tendrás acceso a muchos tipos diferentes de pares de divisas cuando te registres en Go4rex.

Gran cantidad de educación comercial

La cantidad de educación que obtendrás en esta plataforma es asombrosa. Tienes otros corredores que te proporcionan algo de educación también, pero me ha gustado mucho el tipo de educación que recibí de Go4rex. Cuando necesito tomarme mi tiempo, tengo suficientes libros electrónicos en el almacén para leer a mi conveniencia. Al mismo tiempo, tenía acceso a videos que simplificaban los conceptos más difíciles de negociar para mí. No me tomó más de 2 meses para llegar al punto que siempre quise alcanzar como operador. Si soy un operador profesional hoy en día, tengo que darle ese crédito a Go4rex.

Conveniencia al depositar los fondos

Depositar dinero no debería ser una tarea difícil cuando te inscribes en una empresa en línea. Con esta empresa, estarás depositando dinero con facilidad. De lo primero que quiero hablarte es sobre la opción de pago electrónico. Esta opción no suele estar disponible en otras empresas, pero Go4rex te la ofrece. Ahora puedes depositar dinero en tu cuenta usando el sistema de pago electrónico que más te guste. Si estás buscando una manera rápida de hacer llegar el dinero a tu cuenta de operaciones, deberías probar la opción de la tarjeta de crédito. Finalmente, para aquellos que se toman la seguridad en serio, tienen la opción de transferencia bancaria disponible también.

Amplia sección de preguntas frecuentes

Normalmente no me gusta la sección de preguntas frecuentes de los sitios web de los corredores en línea porque muchas empresas las utilizan para proporcionarle asistencia al cliente. Es cierto, no tienen ninguna otra forma de soporte al cliente esas compañías. En el caso de Go4rex, tienes el soporte al cliente adecuado en el sitio web en forma de chat en vivo. Más importante aún, puedes leer casi todo lo que se te ocurra en esta sección de preguntas frecuentes. En la mayoría de los casos, he notado que las preguntas son muy genéricas y las respuestas son aún más genéricas. Si realmente quieres aprender algo, creo que deberías mirar la opción de preguntas frecuentes de este corredor.

Cuenta Demo, Islámica y Real

Una vez que hayas decidido registrarte en Go4rex, puedes optar por el tipo de cuenta que prefieras. Tienes la cuenta Demo, que está ahí sólo para ayudarte a aprender a operar. Es una cuenta ficticia, que puede operar con el dinero que el corredor de bolsa acredita en su cuenta. Este dinero falso está ahí sólo para que sepas de qué se trata el comercio y cómo puedes usar la plataforma de comercio. Puedes utilizar esta cuenta durante el tiempo que desees hasta que el comercio comience a tener sentido para ti.

Tienes también la opción de abrir la cuenta islámica. Si eres musulmán y no puedes abrir una cuenta de comercio regular, te recomiendo este tipo de cuenta.

Por último, una vez que hayas sopesado y evaluado correctamente tus opciones de operación, te recomiendo que abras una cuenta de operación Real con Go4rex. El proceso es sencillo y requiere que proporciones a la empresa tu identificación personal así como tu información bancaria.

Pensamientos finales

Puedes ver que estás recibiendo todo de Go4rex cuando te conviertes en operador en su plataforma de operaciones. He visto que ofrece una experiencia de operación que ninguna otra compañía en Internet está proporcionando. Por lo tanto, si estás listo para operar con grandes apalancamientos en una plataforma de operaciones avanzada, mientras tienes la seguridad adecuada de los fondos y la información, te recomiendo que consideres Go4rex.