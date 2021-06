Sucesos Ampliar Evacuan en helicóptero a un trabajador tras golpearse la cabeza con una máquina en Antas martes 29 de junio de 2021 , 20:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El accidente laboral se ha producido en una empresa de escayola de la barriada de Ballabona Un trabajador de 44 años de edad ha tenido que ser evacuado este martes tras resultar herido al golpearse la cabeza con una máquina en la localidad almeriense de Antas, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El accidente laboral se ha producido esta tarde en una empresa ubicada en la barriada Ballabona dedicada a la producción de escayola en circuntancias que investiga la Guardia Civil.



El operario afectado ha sido asistido por el equipo médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el equipo de Coordinación Avanzada de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y ha sido evacuado finalmente en helicóptero de EPES al hospital Torrecárdenas con pronóstico reservado.



