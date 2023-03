Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Evaluación trimestral del Punto de Información para la Mediación de Almería miércoles 15 de marzo de 2023 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Delegación Territorial de Justicia y Administración Local y Función Pública de la Junta en Almería ha celebrado este miércoles la reunión de constitución de la comisión de seguimiento del Punto de Información para la Mediación (PIMA) que funciona en la Ciudad de la Justicia. El objetivo de esta comisión es evaluar de forma trimestral el funcionamiento del PIMA. Para ello, este comité está conformado por un representante de la Consejería de Justicia, un magistrado coordinador para temas de mediación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o representante de los órganos judiciales designada para ello y las personas de las entidades de mediación que atienden el PIMA. Según ha indicado la Junta en una nota, a la reunión de constitución ha asistido el director General de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, junto con la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Navarro, el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna; el fiscal jefe, José María López, el juez decano, David Villagrá, la secretaria coordinadora, María José Cañizares, así como técnicos de la Delegación y representantes de la entidad adjudicataria. Las reuniones tendrán carácter trimestral, aunque las mismas pueden ser convocadas en cualquier momento si ello fuera necesario para detectar posibles disfunciones y proponer su solución. Igualmente, a estos encuentros pueden ser invitadas aquellas personas que por razón del cargo o cualificación profesional puedan realizar aportaciones de interés para alcanzar los objetivos de la misma. Los PIMA funcionan en las principales sedes judiciales de todas las capitales de provincia, además de en Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga). Se ha ampliado el contrato de los mismos por dos años con el objetivo de divulgar, sensibilizar y promocionar la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales. El servicio de información funciona en horario de mañana preferentemente, salvo excepciones justificadas atendiendo al interés del ciudadano, cinco horas diarias, los cinco días de la semana. Al mismo pueden acudir todos los ciudadanos que tengan un conflicto, sin necesidad de que el mismo esté judicializado, aunque también los propios juzgados pueden derivar al PIMA. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

