Economía Ampliar Evolución del precio de las viviendas en la provincia de Almería sábado 29 de mayo de 2021 , 09:36h

Una de las decisiones más importante en la vida que han de tomarse desde el punto de vista económico es la de la compra de una vivienda. Supone una inversión muy importante, que se extiende a lo largo de bastantes años, y por tanto no se adopta a la ligera. En la decisión de la compra pesa mucho la situación económica del adquirente y su previsión a medio plazo, y casi nunca el precio de mercado, cuando ese detalle es clave porque nos permite ahorrar incluso un 20% o más según el momento de la operación. Eso sí que suele tenerse en cuenta para las denominadas segundas viviendas, puesto suelen comprarse cuando la posición económica es más elevada y estable, y tampoco supone una urgencia, por lo que puede avizorarse el mercado para elegir el mejor momento. INMOBILIARIAS DE ALMERIA Las inmobiliarias de Almería son muy activas en todos los sectores, porque esta provincia alterna sin dificultad los apartamentos turísticos en zonas como Aguadulce o Almerimar, con las primeras viviendas en la propia capital o en otras ciudades de la provincia. Pero lo que el comprador y el vendedor deben saber es que el precio actual se mueve en los mismos márgenes desde 2015. Fue en 2008 cuando el sector alcanzó un hito histórico al superar los 2.100 euros el metro cuadrado, y desde ahí comenzó a descender y a finales de 2020 estaba en la mitad, pero es que solo fue a finales de 2019 cuando estuvo algo más alto, aunque sin llegar a los 1.200 euros el metro cuadrado. Estos datos lo que vienen a significar es que, al menos en Almería, cualquier momento es bueno tanto para comprar como para vender, porque los precios son relativamente estables. PROFESIONALES Para comprar una casa en la provincia de Almería es importantísimo contactar con profesionales como Expovivienda, que controlan muy bien toda la zona ya que trabajan en ella desde hace un cuarto de siglo y tienen ocho oficinas físicas. Esto último es un dato clave ya que nos permite acudir a ellas de modo presencial para hacer cualquier tipo de consulta o que te resuelvan cualquier duda. Y como el tiempo apremia, es aconsejable pasarse por su página web, en la que usando un buscador es posible localizar aquello que nos interesa, para lo que es suficiente marcar nuestro presupuesto, la zona que deseamos y las características de la vivienda, y a partir de ahí, valorar las opciones. PRECIOS ÓPTIMOS Ahora mismo es buen momento para vender y para comprar, porque los precios no presentan grandes variaciones ni tan siquiera en la comparativa interanual. En el último trimestre de 2011 y el primero de 2012, hubo una caída del 17% en los precios respecto al mismo periodo del año anterior, pero en el último trimestre de 2020 el descenso no llegó al 5% en relación a 2019, que había subido un 2,5% sobre 2018, lo que significa en realidad una recuperación del valor. Almería se convierte así en un lugar idóneo tanto para la inversión inmobiliaria –entendiendo por inversión no solo el negocio, sino la comprar por mera necesidad de habitacional- porque es un mercado razonablemente estable, en el que no se esperan ni grandes subidas ni grandes bajadas.

