Éxito en los Campeonatos de Andalucía de Gimnasia Rítmica domingo 30 de mayo de 2021 , 18:24h El Pabellón Moisés Ruiz se ha convertido en el epicentro andaluz de esta modalidad deportiva con una competición que ha reunido a 600 gimnastas con un protocolo de seguridad COVID-19 modélico a nivel nacional





Los Campeonatos de Andalucía de Gimnasia Rítmica han cosechado un éxito de organización y participación. Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Andaluza de Gimnasia, Angelo Madroñal, durante la visita del vicepresidente y diputado de Deportes, Ángel Escobar, al Pabellón Moisés Ruiz, que se ha convertido en el epicentro a nivel regional de esta modalidad deportiva.



Escobar ha destacado que “la apuesta decidida por el deporte sólo tiene un camino que es unir a administraciones y federaciones para que los eventos vuelvan con todas las medidas y se demuestre que su celebración es totalmente segura”.



Del mismo modo, ha agradecido la implicación de todas y cada una de las personas que han hecho posible que estos campeonatos regresen al calendario deportivo y que lo hagan en Almería. “Estamos ante una cita fundamental porque es la antesala de los campeonatos de España”, ha añadido.



Por su parte, Angelo Madroñal ha agradecido a Diputación esta acogida: “Es un orgullo venir a Almería porque nos da un trato modélico y unas instalaciones magníficas. Hoy hay aquí casi 600 gimnastas de forma segura gracias a los protocolos COVID-19 de la Diputación, que son perfectos. Es un gusto poder competir en Almería y contar con un apoyo tan decidido como el que nos brindan en esta provincia”.



Tras dos jornadas de competición que se han retransmitido en directo por las redes sociales y la web de la Federación, este mediodía se ha clausurado un evento en el que se ha reconocido la implicación necesaria de la Diputación para su celebración.



La Diputación Provincial ha apoyado la celebración de esta cita con la cesión de las instalaciones y una asistencia económica del Área de Deportes al Club Deportivo Costa Rítmica, que ejerce de anfitrión.

