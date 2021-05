Diputación Enrique Villanueva y Sonia Miras ganan la III Marcha Nórdica Ciudad de Almería domingo 30 de mayo de 2021 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Diputación y Ayuntamiento han apoyado la prueba de la Copa de Andalucía de Marcha Nórdica







El Parque del Andarax ha acogido a deportistas de toda la comunidad autónoma para participar en la III Marcha Nórdica Ciudad de Almería, la primera prueba de la Copa de Andalucía de Marcha Nórdica, que es a la vez Campeonato de Andalucía de Marcha Nórdica y el estreno del Campeonato de Andalucía de Deporte Base. A las diez de la mañana, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el diputado de Deportes, Ángel Escobar, han dado la salida a la categoría absoluta, con 140 participantes, que ha continuado al mediodía con cadete e infantil, y un total de 70 participantes. Y es que la marcha nórdica es un deporte que poco a poco está adquiriendo más relieve, pues se practica al aire libre y contribuye a ejercitar prácticamente todos los músculos del cuerpo.



La competición organizada por la Federación Andaluza de Montañismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, se ha desarrollado dentro de estrictas medidas de seguridad, y antes de la salida se ha rendido un sentido homenaje póstumo al almeriense Olegario Lozano, recientemente fallecido que fue el último campeón en la categoría Master 70.



El ganador, en categoría masculina, ha sido Enrique Vlillanueva Heimann, del CD Escalada Marbella, que ha recorrido los 10,5 kms con un tiempo de 01:02:31 y un ritmo de 6’07”/km. El segundo clasificado es Manuel Jesús Diez Rodríguez, del Club de Senderismo Tritón, y un tiempo de 01:02:52. y tercero, Miguel García, del CD Nordic Walking Sevilla, con 01:03:10.



En categoría femenina, la ganadora es Sonia Mirás Herrera, del CD Nordic Walking Sevilla, con 01:06:15, un ritmo de 6´29”/km. Segunda es Laura Ramos Bejarano, también del CD Nordic Walking Sevilla, con 01:09:18. Y tercera, Inmaculada Dolores Rosales Calero, Club de Senderismo Tritón, con 01:11:09.



En deporte base recorrían 6,5 kms. En cadete masculino el almeriense Carlos García Zamora, del CD Cóndor, ha sido el ganador con 00:46:41, seguido de Sandro Sánchez Serrano, del GM Trepamundo, con 00:47:22, y, tercero, Víctor Rivero Gallardo, del CD Multideporte Huelva, con 00:48:08. En cadete femenino la ganadora es Aitana Conde Gómez, del CD Multideporte Huelva, con 00:51:10. Segunda, Rahma Chaouki Hamaufatna, de Murgiverde, 00:52:03. Tercera, Claudia Domingo Pérez, de Montejicar, con 00:52.45.



En Infantil Masculino, primero, Marco Teves Maestro, de CD Escalada de Marbella, con 00:50:46. Segundo, Oliver Domínguez Domínguez, del CD Multideporte Huelva, con 00:51:03. Tercero, Javier Juárez Casado de Amezua, del CD Siempre Fuerte, con 00:52:16. Y en Infantil Femenino, ganadora, Carmen López Macías, del Atarfe, con 00:50:04. Segunda, Ainara Fajardo Hortas, del Cerro del Caballo, con 00:51:31. Tercera, Inés Hinojosa Merino, del CD Hijos del Viento, con 00:51.40



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “para nosotros es emociónate comprobar cómo se retoma de manera segura en Almería esta competición deportiva andaluza. Siempre hemos dicho que nuestra ciudad reúne las mejores condiciones para organizar eventos deportivos: la amplia red de hoteles, modernas instalaciones deportivas, y la gastronomía y cultura que atrae a los acompañantes. Por eso, estamos muy contentos de celebrar un evento deportivo que beneficiará a la economía de Almería. Mucha suerte a los participantes y que disfruten de la marcha nórdica, de la naturaleza en el precioso Parque del Andarax y de la ciudad de Almería”.



Por su parte, el diputado de Deportes, Ángel Escobar, ha puesto en valor el trabajo de la Federación en el fomento de esta modalidad deportiva: “Desde la Diputación de Almería, colaboramos continuamente en todos los proyectos que llevan a cabo por la capacidad que tienen de trabajar en espacios naturales, adaptándose a las nuevas medidas y respetando el medioambiente”.



Además, el diputado provincial ha destacado las sinergias de la provincia para con la Marcha Nórdica: “turismo, gastronomía, deporte y cultura se unen en un enclave único, al aire libre y con todas las medidas de seguridad”.





Buen ambiente y seguridad

El buen ambiente ha sido la nota dominante durante toda la jornada. El almeriense Carlos García Zamora, antes de la prueba que ha ganado, confesaba que “estamos muy ilusionados, concentrados y con ganas de competir”. Confiesa, como es tónica en este deporte, que “me acerqué a la marcha nórdica por mi padre, le acompañaba a los entrenamientos y me gusta bastante”. Francisco Manuel Grande es el responsable del Club de Montaña de Linares, que viene con su hijo: “es un deporte muy completo, donde mueves casi todos músculos, y es ideal para los chavales en edad de crecimiento”. Por su parte, Pedro Mera, del Club de Escalada de Marbella, opina que “el ambiente y que se practica al aire libre es lo que más gusta a los chavales”. Mónica Villalta es madre de uno de los participantes del Club Multideportes de Huelva. “La prueba está muy bien organizada y estamos muy satisfechos del ambiente saludable que existe”.



Ha sido un nuevo paso adelante hacia la deseada normalidad en el deporte, con una disciplina que se caracteriza porque el deportista en la caminata se apoya en dos bastones, con una serie de reglas que facilitan un desplazamiento ergonómico. De esta manera, la III Marcha Nórdica Ciudad de Almería ha permitido a los marchadores disfrutar de este deporte en un precioso espacio natural, el parque periurbano del Andarax, que han disfrutado durante la competición. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.