Expertos buscan en la UAL mejorar el plurilingüismo en la educación superior

jueves 16 de junio de 2022 , 18:48h

El III Simposio del Grupo Regional ICLHE España ha llegado este jueves a su fin tras dos días de intensa actividad presencial desarrollada en el campus de la Universidad de Almería. El congreso, que ha reunido a medio centenar de expertos, ha combinado dos ponencias plenarias, una mesa de ronda y comunicaciones presentadas por profesorado, tanto de lengua como de contenido, formadores/as de profesorado e investigadores/as. Asimismo, ha contado con un espacio dedicado a estudiantes de doctorado.

El Simposio ha estado coordinado por María del Mar Sánchez, profesora del Departamento de Filología de la UAL. En su organización han participado el Vicerrectorado de Ordenación Académica, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Filología, el Área de Filología Inglesa y, por último, el Grupo de Investigación HUM-859 ‘Lengua inglesa: lingüística aplicada y estudios literarios’.

María del Mar Sánchez ha destacado el éxito de esta edición del Simposio. “Ha venido a Almería cerca del 80 por ciento de los asociados de ICLHE, siendo la primera vez que nos reunimos de forma presencial después de la pandemia. También ha sido un éxito en cuanto a intervenciones, ponencias plenarias, las comunicaciones y la mesa redonda que ha tenido lugar esta mañana de la que nos llevamos importantes ideas de mejora para implementar a nivel de política lingüística y plurilingüismo en educación superiora, tanto en la UAL como en el resto de universidades españolas”.

De estas conclusiones ha hablado Emma Dafouz, presidenta de ICLHE España y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. “Queda trabajo por hacer como establecer una estructura sólida que ayude a respaldar este plan de internacionalización de lenguas, unas estructuras que permitan la continuidad en el tiempo, salvando los contratiempos que puedan producirse de cualquier índole. También es necesario que haya una planificación y una financiación para que estas estrategias queden claras y no se basen únicamente en el voluntarismo de los profesores, sobre todo en los que recae mucho de este esfuerzo”. Dafouz ha destacado los principales escollos que encuentran los profesores: “la falta de reconocimiento, de apoyo, estrategias poco claras y discontinuismo”.

La encargada de inaugurar ayer miércoles el Simposio fue Inmaculada Fortanet, de la Universitat Jaume I de Castellón. Después, Jennifer Valcke, del Karolinska Institutet de Suecia ofreció la conferencia ‘Sustaining ICLHE by training for inclusion and equity’. También hubo tiempo para dos sesiones de comunicaciones, una dedicada a los paneles ‘Language policy’ y ‘Pedagogy’, y otra con los paneles ‘Teachers’ attitudes and professional development’ y ‘EMI in the classroom’.

Este jueves a primera hora ha habido una rápida introducción de Emma Dafouz sobre ‘Updates on ICLHE Spain Regional Group’. Tras ella, ha tenido lugar la segunda conferencia plenaria del programa, a cargo de Marta Aguilar, de la Universitat Politècnica de Catalunya, bajo el título ‘Toward a healthy EMI in Spain: A look from an ESP perspective’.

Tras estas la conferencia, los estudiantes de doctorado han sido los protagonistas al disfrutar de la intervención de Merve Bozbıyık, de la Unversidad Autónoma de Madrid, con la charla ‘One-way trips and tours: integrating different types of knowledge in EME lecturers’ y de Socorro Ibáñez, de la Pompeu Fabra, con ‘EFL self-concept, linguistic repertoire and gender of students in diverse classroom contexts: what these variables might be telling us about EMI’. Posteriormente se ha procedido a la entrega de premios a los doctorados.

Por último, se ha celebrado la mesa redonda ‘Factores que contribuyen al desarrollo de ICLHE a largo plazo’, con la participación de Víctor Pavón, de la Universidad de Córdoba; Teresa Morell, de la Universidad de Alicante y José Antonio Álvarez y Tania Mazzuca de la Universidad de Almería.

ICLHE -Integrating Content and Language in Higher Education- es la asociación más importante del ámbito nacional en plurilingüismo en Educación Superior. El objetivo de la asociación es promover el intercambio de opiniones, experiencias, iniciativas e investigaciones sobre la interfaz entre contenido y lenguaje en la educación superior.