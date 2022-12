Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Exposición de Playmobil de la Asociación de Niños con Cáncer lunes 19 de diciembre de 2022 , 19:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa anima a los almerienses “a disfrutar en familia” María del Mar Vázquez ha visitado la muestra, de más de 10.000 figuras, que se puede ver hasta el 5 de enero en la calle Reyes Católicos, número 16, cuya recaudación va dirigida íntegramente a ARGAR La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha animado a los almerienses a “disfrutar en familia” de la exposición de Playmobil que la Asociación de Niños con Cáncer (ARGAR) ha instalado en la calle Reyes Católicos, 16, hasta el próximo 5 de enero. Por un donativo de sólo 2 euros (gratuito para los menores de 3 años), la muestra, que alcanza su séptima edición, ofrece una decena de escenas, de muy diversas temáticas, tales como Navidad Playmobil; Aquelarre; Polo Norte; Cabo de Gata-Las Salinas; Pasarán Mil siglos; Nacimiento de las Hadas; Piratas: Desembarco en Isla Benita; Enanos: Ataque a aldea Tizón; el Club Hípico y el Belén Playmobil. El total, más de 10.000 figuras, algunas de gran valor por su antigüedad. La recaudación irá destinada íntegramente a ARGAR, una asociación, ha señalado la regidora almeriense, que “realiza una gran labor con los niños, y también con las familias, y que supone un referente a la hora de abordar una enfermedad como el cáncer infantil”. Acompañado de la presidenta de la asociación, Rosa Onieva, la alcaldesa ha recorrido todas las escenas que conforman la exposición, que se puede visitar los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas, mientras que los días 22 y 25 de diciembre y 1 de enero, sólo por las tardes. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, sólo por las mañanas. Para María del Mar Vázquez, la exposición “va a gustar tanto a grandes como a pequeños y supone un magnífico plan para disfrutar en Navidad”, por lo que ha animado a visitarla “porque, además, colaboramos con una asociación que realiza una labor impagable”. Rosa Onieva ha agradecido la visita de la regidora y ha garantizado que quienes visiten la exposición “van a disfrutar muchísimo, tanto pequeños como grandes, y se van a sorprender porque todos los años innovamos”, al tiempo, ha añadido, “que contribuyen a una labor benéfica muy importante con la asociación”. Punto de venta del calendario solidario La exposición de Playmobil es uno de los puntos de venta del tradicional calendario solidario de la asociación, que tiene un precio de 5 euros y todos los beneficios son para Argar. En 2023, la temática elegida es el Deporte y en sus páginas aparecen destacadas figuras del deporte almeriense. También se puede adquirir en la sede de la asociación, ubicada en la Carretera de Ronda, 216. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.