Extenda convoca a 25 países al Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Almería

jueves 10 de junio de 2021 , 17:54h

Esta misión inversa digital ha celebrado más de 400 reuniones comerciales entre 48 firmas andaluzas y 51 operadores internacionales, el doble que la edición de 2020





Extenda ha organizado en la última semana de mayo una nueva edición del encuentro internacional de la industria auxiliar de la agricultura en Almería, que ha conseguido celebrar, entre el 25 y 26 de mayo, más de 400 reuniones comerciales en formato digital entre 48 firmas de la comunidad del sector auxiliar agrícola y 51 operadores internacionales, procedentes en su totalidad de veinticinco países. De esta forma, la empresa pública ha perseguido el objetivo de dar a conocer la región andaluza y su oferta exportable de esta industria entre importadores, distribuidores, mayoristas, prescriptores y explotaciones agrícolas, a la vez que las ha ayudado a identificar las oportunidades de negocio que existen en los mercados internacionales de las regiones presentes.



El XV Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Almería, que Extenda celebra con carácter anual en esta provincia, se ha celebrado en esta ocasión en formato digital con el fin de mantener el ritmo de un sector que en el primer trimestre de 2021 ya recupera su ritmo exportador al alcanzar los 182 millones de euros exportados, manteniendo cifras similares al primer trimestre de 2020 cuando el impacto del Covid-19 era muy leve en nuestra economía.



En esta misión inversa, Extenda ha implicado a operadores internacionales de más de una veintena de mercados estratégicos para la industria auxiliar de la agricultura, destacando la presencia de importadores procedentes de Argelia, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, India y República Dominicana, quienes más miembros han aportado, y cuyas economías presentan oportunidades de mercado más claras para la industria auxiliar agrícola. A su vez, se invitó a agentes procedentes de Angola, Azerbaiyán, Brasil, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Italia, Kazajistán, Kuwait, México, Perú, Senegal, Países Bajos, Túnez, y Uzbekistán.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha destacado la amplia representación internacional de la cita “con más de veinte países participantes, esta nueva edición del encuentro para la industria auxiliar de la agricultura ya representa una fecha señalada en el calendario para el sector, y además ha demostrado ser el punto de encuentro de oportunidades de desarrollo para su negocio y un espacio seguro donde intercambiar experiencias y conocer las nuevas necesidades de los mercados internacionales”.



A su vez, Bernal ha resaltado “el compromiso de Extenda con esta industria, que a pesar de las restricciones que acarrea el impacto del Covid-19 para realizar acciones presenciales, no ha dejado pasar la oportunidad de poder celebrar este encuentro en formato digital y seguir siendo una entidad fundamental de apoyo a las empresas andaluzas en su internacionalización, un ámbito en el que las empresas de Andalucía, y particularmente de Almería, vienen demostrando su liderazgo desde hace años, y que son capaces de desarrollar también en el ámbito online, un encuentro, como han demostrado en esta ocasión, en el que han doblado las cifras de participación y reuniones del año pasado”.



Además, en esta edición, Extenda ha preparado una base de datos con los agentes invitados al encuentro, que ha entregado a las empresas para su posterior contacto una vez finalizada la misión inversa; así como ha diseñado, preparado y entregado a los importadores un catálogo electrónico de las firmas del sector que han participado, con el objetivo de mantener la información actualizada, y a la mano del operador siempre que este lo necesite.



Empresas participantes

Esta edición del encuentro de la industria auxiliar de la agricultura ha contado con la participación de 48 firmas de la comunidad de esta industria. De todas ellas, 24 proceden de la provincia de Almería (Agrinature, Alarcontrol, Biomip, Biorizon, Carretillas Amate, Criado y Lopez, Centro Tecnológico Tecnova, Fercrisara, Hispatec, IDM, Inagro, InterJospal, NGS, Novagric, Novasys, Nutricrop, Nutrifer Ecol, Quelagrow Iberica, Ritec Hidro, Ridder España, Sotrafa, Tecnoponiente, Vellsam Materias Bioactivas y Wise Agrotecnología).



A su vez, siete tienen su sede en la provincia de Córdoba (Agrifluide, Agrogenia Biotech, Grupo Pymar, Impafri, Phytoplant Research, Sot y Trefilados Urbano); seis en Sevilla (AGQ Labs, BrioAgro, Efecto Soluciones, ITT CM93, MSC Fábricas Agrícolas y Ouragro); tres en Granada (Herogra Especiales, Mafa Vegetal Ecobiology y Moldeados Plásticos Alber); tres en Huelva (Berrypro, Fertinagro Biotech y Sanjorge); y tres en Málaga (Fercampo, Norden Agro y Seragro Integral). También participa una de Cádiz (HEFE Fertilizer) y una de Jaén (Cotexa).



La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.





Exportaciones de la industria auxiliar de la agricultura

Las exportaciones andaluzas de la industria auxiliar de la agricultura alcanzaron en el primer trimestre de 2021 los 182 millones de euros, recuperando el ritmo exportador al mantener muy similar sus datos respecto al primer trimestre de 2020, con una leve bajada del 1,1%, cuando aún no había impactado en la economía la crisis del Covid-19. Estos datos posicionan a Andalucía como la cuarta comunidad exportadora de esta industria, con el 8% del total nacional, cifrado en 2.283 millones en el primer trimestre de 2021.



La provincia más exportadora de esta industria en el periodo enero-marzo de 2021 fue, en primer lugar, Almería, con 46 millones de euros y el 25,4% del total; seguida de Sevilla, con 38 millones y el 20,7% del total andaluz; Málaga, con 28 millones y el 15,5%; y Córdoba, con 20 millones y el 11,2%.



A su vez, crecen las exportaciones hacia los primeros cuatro países de destino. De forma específica, quienes más importaron de la industria auxiliar de la agricultura andaluza en el primer trimestre de 2021 fueron Francia, con 35 millones de euros y el 19%, con un crecimiento del 9,7% respecto al primer trimestre de 2020; Portugal, con 31 millones de euros y el 17,1%, con un alza del 19%; Estados Unidos, primer destino extracomunitario, con 14 millones y el 7,7%, que crece un 8,4%; e Italia, con 10 millones y el 5,7%, con un crecimiento del 43%.



A estas cifras, hay que sumarle las actividades de servicios que ejecuta la industria auxiliar de la agricultura y que no contabiliza en las estadísticas de comercio exterior, por lo que el impacto productivo de este sector en la comunidad, y hacia el exterior, es aún mayor.