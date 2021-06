Economía Ampliar Air Nostrum incrementa la oferta en la ruta Almería-Sevilla jueves 10 de junio de 2021 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La favorable evolución de la demanda de vuelos decide a la aerolínea a añadir una frecuencia los domingos Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, incrementa su oferta en la ruta Almería-Sevilla para este verano. En concreto, la conexión operada bajo el régimen de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Almería y Sevilla contará en julio y septiembre con una frecuencia adicional, un vuelo los domingos. A las seis frecuencias operadas actualmente (doble los lunes, miércoles y viernes) se añadirá a partir del 21 de julio esta séptima de los domingos, que facilitará también los viajes de carácter turístico entre las dos ciudades andaluzas. Aunque originariamente el programa establecía hasta fin de año (con la excepción de agosto por el descenso de tráfico de pasajeros en esta ruta) esas seis frecuencias semanales, la flexibilidad de la compañía y su continua monitorización de la evolución del mercado ha permitido adoptar esta medida para adecuar su oferta de vuelos. De esta forma, desde el 21 de julio, con el paréntesis de agosto, y a lo largo del mes de septiembre se operará esta séptima frecuencia semanal, que supondrá un vuelo dominical desde Almería con salida a las 19:30 horas y despegando de Sevilla a las 21:15 horas. Merece la pena recordar que, además de esta ruta, Air Nostrum opera en Andalucía este verano vuelos desde Almería a Madrid , Mallorca y Melilla ; desde Granada a Madrid y Melilla ; desde Málaga a Ibiza , Lanzarote , León , Melilla y Niza ; desde Jerez a Madrid ; y desde Sevilla a Lanzarote , Melilla y el recientemente anunciado vuelo a Castellón a partir del 28 de julio. Air Nostrum Con 75.507 vuelos y unos 5,2 millones de pasajeros anuales, Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum, factura más de 501 millones de euros y cuenta con unos 1.400 empleados. ANEXO HORARIOS JULIO Y SEPTIEMBRE ALMERÍA-SEVILLA Origen-destino Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Almería-Sevilla 7:15 7:15 7:15 Almería-Sevilla 19:30 19:30 19:30 19:30 Sevilla-Almería 9:00 9:00 9:00 Sevilla-Almería 21:15 21:15 21:15 21:15 AGOSTO ALMERÍA-SEVILLA Origen-destino Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Almería-Sevilla Almería-Sevilla 19:30 19:30 19:30 19:30 Sevilla-Almería Sevilla-Almería 21:15 21:15 21:15 21:15 Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.