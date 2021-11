PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Economía Extenda impulsa la piedra natural de Almería ante Estados Unidos jueves 11 de noviembre de 2021 , 18:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ‘X Encuentro Internacional de la Piedra Natural’ acoge las 153 reuniones de negocio con operadores también de Alemania y Austria, así como visitas a proyectos y empresas destacadas





Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera organiza desde ayer y hasta mañana en Almería el ‘X Encuentro Internacional de la Piedra Natural’, en el que acercará la singularidad de la piedra natural de Almería a agentes de mercados clave para el sector, como Estados Unidos, con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional de una industria de la que Almería y, con ella Andalucía, es líder de exportaciones en España.



En el marco de este encuentro internacional, que se celebra en colaboración con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), 12 empresas de Almería presentan su oferta diferenciada ante 14 operadores de mercados estratégicos para la comercialización de la piedra natural, como son Estados Unidos, de donde proceden 10 agentes, Alemania, con tres y Austria, con uno. Entre ellos, se encuentran representantes de firmas líderes en arquitectura, diseño y construcción de sus respectivos países.



Además de las 153 reuniones bilaterales desarrolladas, la misión comprende la visita a proyectos singulares y empresas de la zona, a través de las cuales los operadores extranjeros podrán conocer directamente el trabajo que se realiza en la industria almeriense, a la vanguardia mundial. En la agenda del encuentro de este año también se incluyó el acto de promoción de la Marca Macael, celebrado el pasado día 9 de noviembre en el Carmen de los Mártires de Granada y presidido por el vicepresidente de AEMA, Diego Martínez, donde se proyectaron vídeo de presentación y tuvieron lugar ponencias sobre la marca local. Una cita que contó con el apoyo y la presencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Mª Isabel Sánchez Torregrosa y el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, junto a otras autoridades delegadas en la provincia por parte de la administración autonómica.



Según el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, “en este encuentro internacional que recuperamos en formato presencial, se tenderán puentes para que la piedra natural de Andalucía, representada de manera destacada por Almería y la Marca Macael, potencie su presencia en estos mercados tan competitivos, impulsando así la reactivación del sector y reforzando su liderazgo en las exportaciones de España”.



En este sentido, destacó que “el liderazgo de la provincia de Almería en las exportaciones de piedra natural de España es incontestable, pues concentra más de la mitad de todas las ventas nacionales, con 521 millones exportados en los ocho primeros meses de 2021, lo que supone un nuevo récord histórico para este periodo, gracias a un incremento del 47% respecto al mismo periodo del año anterior”.



Bernal subrayó la gran diversificación de las ventas del sector, que tiene a Estados Unidos como primer mercado mundial de la piedra natural de Almería, al que entre enero y agosto exportó por valor de 233 millones, el 48% de todas las ventas, y hacia el que creció un 42% interanual. “Un importante avance que también se da en Alemania, su séptimo destino, donde las exportaciones suben un 33% hasta los 15,5 millones y Austria, mercado número 23, con un aumento del 49% hasta los 3,3 millones”, precisó.



Para el consejero delegado de Extenda, la industria de la piedra natural almeriense “es máximo exponente de la calidad e innovación que son atributos propios de la Marca Andalucía”, razón por la cual “Extenda dirige una estrategia específica de apoyo a la internacionalización del sector en colaboración con AEMA, que comprende la organización de varias acciones coordinadas en mercados estratégicos como estos a lo largo del año”.





Empresas andaluzas en el encuentro

Las firmas almerienses que participan en el ‘X Encuentro Internacional de la Piedra Natural’ son Pérez García Designstone, Orion Surfaces, La Viña, Hermasa, AP Mármoles, Cuellar Stone, Cosentino, Mármoles Naturales Macael, Mármoles Luis Sánchez, Mármoles Gutiérrez Mena, Mármoles Camar y Mármoles Juan Tijeras.



Estas firmas se han reunido con una delegación internacional compuesta por diez operadores de Estados Unidos (Skidmore, Owings & Merrill, Hajoca, M & R Rentals, Britto Charette, Eolo A&I Design, Architectural Design Collaborative, Innovative Surfaces, Inc, DuChateau, Torre Companies y ArquitectonicaGeo); tres de Alemania, de la firma Gesellschaft von Architekten mbH; y uno de Austria (Querkraft).



La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.





Agenda de la misión

El día 9 de noviembre, la delegación internacional organizada por Extenda acudió a la presentación de la Marca Macael organizada por AEMA en el Carmen de los Mártires Granada, donde pudieron conocer las cualidades de la piedra natural de Almería en una cita que tuvo como antecedente la celebrada en el Museo Metropolitano de Nueva York en 2017. Tras esta presentación los operadores estadounidenses, alemanes y austriacos visitaron la Alhambra para conocer la presencia histórica del mármol en el monumento, con el Patio de los Leones como protagonista ya que está realizado en Mármol Blanco Macael.



El pasado día 10 de noviembre comenzaron en el hotel Valle del Este de Vera (Almería) las reuniones b2b entre las empresas andaluzas y los compradores internacionales, que se prologarán durante los días 11 y 12 de noviembre, finalizando con diferentes visitas a empresas de la comarca del mármol en Macael (Almería) y la propia entrega de premios, organizada por AEMA, como colofón final.





Oportunidades de negocio

Según los datos de Extenda, Estados Unidos se presenta como un mercado de amplias oportunidades para la industria de la piedra natural andaluza. El blanco Macael es especialmente apreciado para el sector residencial de lujo estadounidense, tanto en piedra como en mármol, sobre todo en su aplicación en solerías en residencias de ciudades como Miami, Los Ángeles o San Diego, así como en zonas y espacios exteriores y ajardinados de las casas y piscinas; y en cocinas y baños.



Además, el sector comercial está registrando un incremento del uso del mármol en espacios como showrooms de grandes marcas de retail y centros comerciales de lujo, línea que también sigue el sector hostelero, especialmente en lobbies de hoteles y condominios.



Los espacios urbanos públicos y mobiliario urbano también registran una tendencia hacia las esculturas e instalaciones en mármol, también utilizados dentro de urbanizaciones privadas, donde las empresas andaluzas de esta industria pueden destacar.



Tanto en Alemania como en Austria, países desde donde también participan importadores en este encuentro, se perciben oportunidades vinculadas a la percepción de calidad del mármol, a pesar del descenso de demanda de estos materiales por otros más asequibles en precio. Así, la utilización del mármol destaca en construcciones más de lujo y renovación de espacios comunes, donde prima la calidad a la practicidad, también en baños y cocinas.









Almería, récord exportador de piedra natural

Según los datos de Extenda, la provincia de Almería lidera las exportaciones piedra natural de España, con 521 millones en ventas en los ocho primeros meses de 2021, lo que supone un récord para este periodo desde que existen registros homologables (1995), gracias a un incremento del 47% respecto al mismo periodo del año anterior.



Las ventas de piedra natural de Almería suponen el 98% de todas las de Andalucía y el 52% de las de España, y aportan a la balanza comercial de la provincia con el exterior 512 millones de superávit entre enero y agosto, fruto de la diferencia con los 9.173 millones que importó en el mismo periodo.



Se trata de un sector muy internacionalizado y con una importante diversificación de las ventas, cuyo primer mercado mundial es Estados Unidos y que cuenta con otros destinos líderes como Canadá, Australia y China entre sus diez primeros mercados, todos en crecimiento en este periodo.



Concretamente, en los ochos primeros meses del año, Almería exportó piedra natural a Estados Unidos por valor de 233 millones, que supone el 48% de todas las ventas y un incremento del 42% interanual. A este mercado le siguen Reino Unido, con 56 millones, el 10,7% y un aumento del 73%; y Canadá, con 29,5 millones, el 5,7% y el doble de exportaciones. En cuarto lugar, se encuentra Italia, con 18,9 millones, el 3,6% y alza del 54%; y quinto es Francia, con 18,1 millones, el 3,5% y subida del 42%.



Les siguen como destinos principales Portugal, con 16,2 millones (3,1%) y crecimiento del 48%; Alemania, con 15,5 millones (3%) y avance del 33%; Australia, con 12,3 millones (2,4%) y subida del 32%; Países Bajos, con 11,3 millones (2,2%) e incremento del 34%; y China, con 10,5 millones (2%) y alza del 19,8%.





Extenda con la piedra natural

Extenda desarrolla una estrategia de apoyo a la internacionalización del sector en colaboración con AEMA que pone el foco en las fortalezas de la industria y sus mercados de interés. Así, en los dos últimos años (2019-2020) se han celebrado una docena de acciones de promoción y eventos singulares en los que se han registrado más de 80 participaciones de empresas andaluzas.



Esta estrategia pivota sobre dos ejes: llevar a las empresas andaluzas a sus mercados estratégicos y traer el negocio internacional a Andalucía, caso de este encuentro internacional. Como mercado prioritario se sitúa Estados Unidos, en el que Extenda desarrolla junto con la Fundación Marca Macael misiones comerciales directas periódicas y acciones singulares como la campaña ‘Embajadores del Mármol’, que le valió a la empresa pública el Premio Marca Macael a la Comunicación en 2017.



Esta campaña, que designa a prescriptores de prestigio internacional para favorecer la presencia internacional de la piedra natural, ha conseguido reunir hasta la fecha a más de 400 arquitectos, así como diseñadores de interiores, promotores, firmas del sector y prescriptores de opinión.



Junto a ello, en este año 2021, Extenda también ha organizado la participación de una delegación andaluza en la feria Marmomacc Verona, evento líder mundial para la industria de la piedra natural y representa a toda la cadena de suministro; y antes de final de año, llevará a cabo una misión directa a Azerbaiyán.





Acuerdo de colaboración con AEMA

Este encuentro es fruto de la alianza público-privada que Extenda mantiene con AEMA, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, con la que recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la promoción de la piedra natural de Almería, mediante la coordinación de sus respectivos recursos, programas y actividades.



El objetivo último del acuerdo es reforzar el liderazgo nacional en exportaciones que ostenta la piedra natural de Almería y aumentar la diversificación de sus ventas hacia otros mercados para seguir creciendo.



A través del acuerdo, ambas entidades se han comprometido en compartir información que sirva de base para el diseño de estrategias de internacionalización marquistas o sectoriales. También se llevarán a cabo actividades divulgativas como jornadas y seminarios, la elaboración de estudios sectoriales y la organización de visitas internacionales.



Asimismo, las empresas de AEMA podrá beneficiarse de la información cualitativa y estratégica que genera Extenda a través de sus herramientas de inteligencia de negocio y big data para crear un mapa de oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en el mundo, combinado con el apoyo de la Red Exterior en 62 mercados. Extenda pondrá a disposición de AEMA sus servicios de formación, información, consultoría y acciones comerciales en todos los mercados mundiales.



