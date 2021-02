Fabricando el fascismo 'mainstream'

martes 09 de febrero de 2021 , 07:34h

"Irán al combate como el que va a misa". Joseph Goebbels, psicópata demagogo genocida, animaba así en su última aparición pública en el noticiario a que en la 'guerra total' ancianos, mujeres y niños tomaran las armas, ante el colapso inminente del reich de los 'mil' (doce) años.









El fascismo, pardo o colorado, no se improvisa de la noche a la mañana. Requiere un denodado empeño programado y sistemático de intoxicación permanente. Las agencias de noticias, en comandita con los Ministerios de Interior y Defensa, se encargan a diario de imponernos qué debe ser lo relevante para la 'opinión pública'.





Medios generalistas que se dicen 'independientes', aunque no se dejen amamantar por la publicidad institucional, si colaboran con esta infamia cotidiana merecen el porvenir triunfal que les aguarda: la absoluta irrelevancia.





Tanta desaprensión indecente y cobarde puede evidenciarse en la focalización de 'lo noticiable' para adoctrinar a las masas, muy ocupadas mentalmente en la mera supervivencia, o en el salseo otros por los media y redes sociales. El desastre de la pésima gestión de la pandemia, tanto en Moncloa como en las Autonomías, debemos disfrazarlo con las cortinas de humo que se tercien, cual si no supiéramos que en el marco de este rampante neoabsolutismo incluso la 'oposición' constituye una farsa. Podéis ahorraros las monsergas de la 'polarización'... Salvador Illa, el lerrouxista filósofo de la pomada, for president, ¡patético! Con esta fláccida 'izquierda' cañí, el SOBREvalorado P.P. (Partido Podrido) y sus adláteres vox-mitivos pueden descorchar cava brut nature reserva para desayunar a diario, y adorar a la arrogante ministrilla de desigualdad, la Pija-aparte Irene Montero, que tanto les engorda en votos por despecho, en una capillita portátil casera.





De la noche a la mañana aparecen fugaces estrellas de oropel encumbradas en Youtube, muy pagadas de sí mismas, pontificando de chupacámaras como un cura mataherejes desde el púlpito que torturase con pamemas a su sufrida parroquia. Deslenguadas ratillas 'haters' tuiteras o relameselfies, seguro que tenéis algún pariente o amigo discapacitado, homosexual, gitano, emigrante o de alguna minoría étnica o de conciencia. ¿Tan pronto se os ha olvidado adónde iban destinados los 'elementos no biológicamente útiles' de los aliados nazi-fascistas de ese franquismo que pretendéis blanquear, prolongando su mismo totalitarismo sin Separación de Poderes? ¿No percibís ya el hedor a carne humana carbonizada que sale de los hornos crematorios, las cenizas del Horror...?





Y en esta tesitura social parafascista creciente que padecemos refulge un aventajado pupilo del gran Trevijano con ínfulas de 'revolucionario liberal' invitado a la Universidad de Almería... un tal Rubén Gisbert. Se permite hasta insultar públicamente a los insignes luchadores contra la corrupción político-económica que nos avasalla, al Dr. Jesús Candel, 'Spiriman', y al noble Luis Escribano. Un niñato ensoberbecido con sus descerebrados 'hooligans' que le jalean incondicionalmente. Respeta primero a las personas mayores, petimetre de vía estrecha. No ha tenido el arrogante valenciano ni los redaños de hacer campaña por la abstención como prometió por Catalunya, mostrando así sus pusilánimes carencias. Todos estos eruditos pedantones que claman por la necesaria 'Libertad Constituyente' se olvidan de que tal cosa representa pura palabrería sin un imprescindible PROCESO DE LIBERTAD DESTITUYENTE previo. Y al quedar la Libertad de Acción Política reducida a insulsa cháchara en un quiero y no puedo, esas pantomimas moralistas se asemejan a aquellas antaño del 'ejército de salvación'.





O con la debacle en la Colonia-'sur' de los lacayos del politburó centralista de Izqda. (H)undida y Potemos - a pesar de los esfuerzos 'andalusíes' de Isabel Franco por no parecerse a Babieca para galvanizar a su exangüe grey sevillita que le puso en el carguito -, comisarietes purgadores por vocación, le dan vidilla mediática a otro intelectual de citas revenidas a cascoporro - en este caso como profesor asalariado por el Ministerio de Educación, todo un mercenario paladín frente a los abusos del Estado -, en calidad de supuesto 'radical-comunista'. Y empieza por proclamarse alumno del tomista marxiano Gustavo Bueno (ateo católico por la gracia de dios). Este supremacista del nacionalismo castellano-españolista se permite arremeter contra los soberanismos periféricos del Km. 0 del imperio, en especial contra el andaluz, que sale más baratito con tanto tragasapos desaprensivo y gallinas locales. Incluso insulta al Padre de la moderna Nación Andaluza, Ahmed Infante, fusilado por orden del brutal exterminador golpista de Valladolid Queipo de Llano. Pero no se lo pierdan, ese castellanizado individuo con la jeta de Torrente en El día de la bestia se apellida ¡¡¡Armesilla!!!... claramente un topónimo originario del pueblo sevillano de Almesilla ¡¡¡pronunciado en andalú!!! Imposible mayor grado de alienación o complejos por sus orígenes. La insistencia de Lenin en el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, para no hacer imposible la confianza y solidaridad de clase entre los obreros de la 'nación grande' - 'grande como lo sería un esbirro', afirma el pensador ruso - y los de la 'nación pequeña' subordinados a la primera... el esfuerzo del genio analítico de Uliánovsk reiterado una y otra vez en sus obras completas y hasta en su testamento político, se conoce que el lumbreras comunistilla de salón y despachito pagados con nuestros impuestos, se lo saltó. Del mismo modo que los rojigualdos epígonos de aquel San Tiago Carrillo: Alberto 'cazacarguitos' Garzón y Pablo Moñetas Iglesias, capaces como el otro de acostarse un día republiquistas y levantarse al siguiente monarquicanos.





Y por si no resultase suficiente, como en Andalucía no cabe un idiota - en el sentido griego - más porque se caería al agua, un mariposón politicastro chaquetero pseudoandalucista de mamandurria y sacristía, intenta en vano involucrarnos en el larvado conflicto argelino-marroquí por cuenta del Sáhara. Esas dos naciones hermanas vecinas ya sufrieron en 1963 la Guerra de las Arenas... ¿Estaríamos dispuestos a asumir la llegada de decenas o centenares de miles de refugiados desde una frontera en lucha armada, por los designios de mercachifles armamentistas capitaneados por los yanquis? Tras los éxitos comerciales en ese sector de las masacres y las mutilaciones en Libia y Siria, que tanto aplauden turcos, griegos e italianos al gozar de oleadas de exiliados, seremos los siguientes... ¡qué gran logro! Ese malagueño de sesenta y tres añitos con el pelo teñido con reflejos caoba, aparece para darse autobombo en plena pandemia por el Sáhara, interpretando su burda tragicomedia en ese secarral como un paseo por Palm Beach, con objeto de hacerle la pelota a Rabat, y que le dejen tal vez alguna propinita por sus servicios de adulador rastrero. ¿Tan mal administra el CNI a sus caducados títeres?





Si analiza uno, siquiera de modo superficial, la importancia dada a lo que acontece por el mundo en Francia o el Reino Unido, resulta lógico que se centren en sucesos acaecidos en el ámbito de sus excolonias angloparlantes o francófonas. No es aquí el caso salvo por algún tripero verso suelto.





En el Estado español, por el contrario, el sicariato aborregador de sus reporterillos a sueldo pasa de puntillas por lo que pasa en Hispanoamérica, excepto la demonización constante por cuenta de Venezuela, cuyo petróleo y recursos naturales ambicionan controlar las multinacionales, inciensadas o de terno seglar. El lobby opusino-loyolista se ha puesto el uniforme de colonizador godo de los tiempos del Virreinato, y se figura que de esa guisa conseguirá engañar por allá a algún pardillo.





¿Interesa a alguien el envenenamiento mediático islamófobo...? Según parece, la penúltima barbaridad de algún bruto analfabeto, fácil de encontrar entre casi dos mil millones de musulmanes, han decretado los ideólogos ensotanados en conexión con Interior y Defensa, y su director de orquesta el 'selebro' ignaciano de Moncloa Iván Redondo, que debe considerarse prioritaria cualquier sesgada publicitación del 'moro malo' o del 'burka' para nuestros caletres. Los millares de mujeres católicas asesinadas en México, en macabros rituales, no. Los periodistas y activistas por los derechos civiles bautizados fumigados en Colombia a centenares, tampoco. Constituyen una fruslería los genocidios indígenas contra los descendientes de los mayas de Guatemala o de los mapuches en Chile, recibidos todos en el seno de la iglesia antes de darles el tiro de gracia.





Como no hablan árabe, sino que pueden expresar los cholos sus calamidades en la lengua de Cervantes y el Mancebo de Arévalo, esto a los españolazos camaradas de los laboratorios de la 'ingeniería social' vaticanizados y de las JONS, prietas las filas - en traje de camuflaje o no - y firme el ademán rojipardo, ni fu ni fa. En la metrópoli madrileña no les incumbe. Por el imperio naZionalcatolici$ta hacia dios, y olé la Democracia, la Libertad de Conciencia y Expresión (el 'patriotismo' de algunas/os se ve que proviene por inspiración directa de los cardenales Segura y Gomá, o del purpurado Cañizares, 'feminista' a ratos, tan fieles al Estado extranjero romano fundado por Mussolini).





Andan los adalides del clerical-imperialismo muy creciditos... No resulta extraño. Igual que ayer la columna vertebral de vanguardia del ejército golpista de 1936 estaba compuesta por bereberes, hoy sostienen sus amos clerical-franquistas el 'islamo'-españolismo - asociaciones, fundaciones, comunidades religiosas... - como fuerza auxiliar de la Reacción, y que viva la Guardia Mora y el general Mizzian. Tampoco debemos considerar raro que un emergente 'islamo'-israelismo vergonzoso se enseñoree en las altas esferas de Rabat. El que haya alguna despistada gentuza de origen palestino o andalusí que contemporice con sus genocidas históricos, los matamoros de Madrid y Tel Aviv, muestra a las claras a los enemigos de la Humanidad con que nos enfrentamos, bien en su versión cafre, ora con su careta hipócrita.





El clerical-'andalucismo', el 'feminazismo' - Esther Vilar dixit -, el 'islamo'-españolismo de ciertos estómagos agradecidos inmigrantes, en comandita con la Banda de los Cinco de la partidocracia infame, forman una 'unidad de destino' en la mohosa 'democracia' orgánica fraudulenta. No hay duda, lo más parecido a un comunista español es un fascista español.





Mas ya solo efectúan alharacas de protesta narcisistas 'influencers' de pacotilla en el papel de 'libertarios' de opereta... y sin embargo, ¿qué tumba anónima será capaz de silenciar el universal Canto de Atahualpa? ¿Quién podría reprochar a Simone Weil que el espíritu de justicia no es la flor suprema y perfecta de la locura de amor? ¿Qué bestia fascista impedirá que no rompamos al fin nuestras cadenas...? ¡Viva Al-Andalusía independiente, democrática, libre del clero expoliador y republicana! ¡Venceremos!