Economía Nuevas tecnologías aplicadas al transporte de mercancías que revolucionan el sector martes 09 de febrero de 2021 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El transporte de mercancías es una actividad muy intensa que abarca muchas áreas de la industria y la economía, debido al creciente consumo y a los mercados que se globalizan más con el paso del tiempo. Por tal razón, cada día son más las innovaciones tecnológicas que se crean y aplican para satisfacer más eficientemente las necesidades exigentes en materia de transporte Los avances tecnológicos siempre van surgiendo en todas las áreas de la rutina cotidiana de las personas para satisfacer distintas necesidades y mejorar la calidad de vida de todos. Hoy en día se puede ver cómo la tecnología interviene de una u otra manera en todo para mejorar y facilitar las cosas. Los servicios de transporte en Andalucía no quedan aparte de ese desarrollo tecnológico, por el contrario, lo aprovechan al máximo para mejorar sus entregas y envíos. Las empresas que no lo hacen así, simplemente se quedan en el pasado y son superadas por quienes sí utilizan las ventajas de las nuevas tecnologías. Son muchos aspectos los que se han mejorado en el transporte de mercancías en este sentido, con la incorporación de nuevos elementos tecnológicos, como por ejemplo las comunicaciones, la ubicación de flotas, seguimiento en tiempo real de las entregas, movilización y protección de cargas, y muchos más que han hecho que estos servicios sean cada vez más efectivos y prácticos. Efectivas tecnologías aplicadas Son muchos los avances tecnológicos que se aplican hoy en día al servicio de entrega, transporte de mercancías y envíos nacionales, que hoy vemos comúnmente en las empresas transportistas, entre las que vale la pena mencionar los siguientes: El camión digitalizado : las unidades de transporte se han modernizado con distintos métodos, que permiten en la actualidad, la digitalización de sus funciones, las cuales incluyen su posicionamiento en tiempo real gracias a los sistemas GPS y otras más que hacen que el servicio sea más eficiente, rápido y preciso.

Efectiva comunicación : las comunicaciones entre vehículos y con la empresa matriz ya no se hacen sólo por radio, los avanzados sistemas de comunicación permiten que ésta sea fluida, oportuna y muy clara, para facilitar las correspondientes acciones y la transmisión de instrucciones entre operarios, coordinadores de transporte y los propios clientes.

Productos para el envío seguro de mercancías : actualmente la variedad de productos especiales para envíos seguros es bastante alta, e incluye bolsas hinchables para evitar movimientos bruscos, seguros sistemas de trincaje, bolsas para extraer la humedad de contenedores y camiones, sistemas térmicos de preservación y otros tantos más, muy útiles y efectivos.

Internet en el transporte : ahora integrar las cadenas de suministro con internet es muy fácil, gracias a lo cual se puede manejar todo tipo de información, de manera inmediata y precisa. Conocer las condiciones de temperatura y humedad de la carga, cómo se encuentra el vehículo, la apertura de alguna puerta, el desvío de una ruta y demás factores que pueden ser esenciales en el transporte de mercancía.

Entregas robotizadas : hay empresas que están implementando el uso de robots en sus entregas, que aunque hoy pueda parecer una simple curiosidad, llegará el día que sea un servicio muy normal. Todo parece avanzar hacia allá y seguro que se popularizará mucho más en la medida que se mejoren los robots y sus funciones. Envío efectivo de coches Para las cargas especiales, como el envío de coches, que requieren un tratamiento especial y un manejo muy cuidadoso, los avances tecnológicos también se aplican para garantizar un traslado seguro. Para estos casos, el posicionamiento GPS es de gran utilidad, porque gracias a él se puede obtener la ubicación exacta del transporte en tiempo real, eliminando los viejos riesgos de robos en carretera o desviaciones indebidas del operario. Además, con los nuevos sistemas de gestión, el cliente puede estar en permanente comunicación con la empresa transportista y conocer directamente la ubicación con solo hacer unos cuantos clics en la aplicación que utilice. Todo es más fácil y cómodo, gracias a estos nuevos sistemas que la tecnología facilita. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.