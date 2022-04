Opinión ‘Fabricar’ agua para garantizar el futuro Margarita Cobos Más artículos de este autor Por lunes 25 de abril de 2022 , 08:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En noviembre de 2004, la entonces consejera socialista de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, firmaba un protocolo con el Ayuntamiento de Almería y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax para, entre otras cuestiones, utilizar de forma compartida la desaladora de la capital “de tal manera que se reducirá el volumen de extracciones a los acuíferos y se logrará una mejora sustancial de la calidad del agua que consumen los ciudadanos”, se dijo entonces. Y como en otras tantas cosas ha tenido que llegar el cambio en el Gobierno de la Junta para que los compromisos se conviertan en realidades, tal y como ha anunciado la actual consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, durante una visita a la planta desaladora, donde ha avanzado la licitación del proyecto de ampliación y mejora de la instalación por valor de 850.000 euros. La desaladora de Almería, con capacidad actual para desalar 15 hm3 de agua de mar (ahora mismo desala unos 5 hm3) va a ser ampliada para ofrecer hasta 20 hm3 de agua desalada, en el marco de las medidas urgentes del Decreto de Sequía recientemente aprobado. La redacción del proyecto va a contar con el apoyo de los informes técnicos y científicos que tiene el Ayuntamiento de Almería de cara a favorecer la captación que requiere esta ampliación para proceder al abastecimiento con agua desalada de calidad también a la comarca del Bajo Andarax. Nuestro alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, no sólo ha agradecido esta invitación de la Junta para ampliar y mejorar la desaladora, sino que se ha sumado gustoso a la solidaridad entre territorios porque somos conscientes de que sin agua no hay futuro y esta obra va a garantizar que tengamos el volumen de agua que necesitamos para beber y para vivir. Para nuestra agricultura, pero también para nuestros desarrollos urbanos o para nuestro turismo. Un futuro que pasa por 'fabricar' nuestra propia agua, sin renunciar a los trasvases, a los que también tenemos derecho, en una desaladora que es ejemplo de gestión hídrica y que, gracias a esta inversión de la Junta, va a convertirse en referencia no sólo en Almería, sino también en Andalucía y en España. Margarita Cobos Concejal del Ayuntamiento de Almería 20 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)