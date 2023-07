Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Fake Feijóo Antonio Martínez Más artículos de este autor Por miércoles 12 de julio de 2023 , 09:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El Feijóo de las distancias cortas es el mismo que el de las distancias largas: un dirigente que emplea la mentira como principal argumento, ya sea en el Senado, en un mitin o, este lunes, en el debate cara a cara con Pedro Sánchez. Si hubiéramos metido en un bote un euro por cada mentira que esparció Feijóo durante más de una hora en el debate tendríamos ya un buen poso para la hucha de las pensiones que ahora va a volver a llenar el PSOE tras el 23J después del saqueo que sufrió por parte del PP en favor de ¿los pensionistas? No, de la banca. Precisamente, las pensiones fueron diana de las mentiras el líder del PP. Llegó a decir que su partido votó a favor de revalorizarlas, cuando lo hizo en contra. Si las y los pensionistas reciben hoy 100 euros más al mes no es, precisamente, por el PP. Si por el PP fuera recibirían sólo dos euros más, que fue la subida que aprobó Rajoy. El aumento de las pensiones, del SMI y de las becas, la mejora en el acceso a un empleo o a una vivienda son algunas de las cientos de medidas que han sido aprobadas por el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez hizo en el cara a cara un repaso irrefutable por ellas. Los bulos y fake news con los que Feijóo ha trufado su campaña electoral y su mandato al frente del PP volvieron a aparecer en el debate sosteniendo falacias como que la economía española está estancada siendo, precisamente, el país que más crece de la UE según los organismos internacionales. España merece mucho más que un candidato que prefiere mentir a debatir. Se trata de una carta de presentación, cuanto menos, variopinta con la que se dirige a la nación el líder del PP; una verdadera máquina de bulos y mentiras. ¿Qué credibilidad tiene un líder que se sostiene de la mentira? Si llegara a gobernar, ¿nos mentiría cada día o sólo una vez a la semana? Pedro Sánchez intentó debatir con el candidato Feijóo desde el primer momento. Sin embargo, el líder del PP no mostró ni conocimientos ni fuerza para presidir la cuarta economía de la Unión Europea. Llegó al debate para destrozarlo ante la imposibilidad de ganarlo y ha salpimentado de mentiras todos los bloques en los que no le hemos escuchado una sola iniciativa para España. Al contrario, Pedro Sánchez puso su programa electoral sobre la mesa. La credibilidad del candidato Feijóo, su palabra, vale lo mismo que su voluntad para parar a la ultraderecha: nada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Martínez Secretario de Organización PSOE Almería 37 artículos Todos los firmantes