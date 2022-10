Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Fallece tras caer de altura cuando trabajaba en una nave del Sector 20 martes 25 de octubre de 2022 , 07:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com Un trabajador de una empresa de montajes eléctricos, del que por el momento no han trascendido más datos, ha fallecido este lunes tras precipitarse al vacío desde varios metros de altura cuando se encontraban en el sector 20, en la zona de El Puche, en Almería. Según los primeros indicios, el hombre se habría precipitado sobre las 9,00 horas desde una nave industrial situada en la zona en la que, además, también tiene sede la empresa para la que trabajaba. Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil que no ha podido hacer nada para salvar la vida del hombre. Tanto desde el Centro de Prevención de Riesgos Laborales como desde la Inspección de Trabajo se ha desplazado personal para investigar las circunstancias en las que se ha dado el accidente, según han indicado fuentes del Gobierno andaluz. De otro lado, fuentes sindicales han lamentado el fallecimiento del trabajador, del que han tenido conocimiento, y han avanzado una nueva concentración que tendrá lugar el próximo miércoles a las 12,00 horas para reclamar más y mejores medidas de prevención de riesgos laborales. Las organizaciones de trabajadores, que el pasado viernes ya se concentraron por la muerte de otro empleado en Fines (Almería), contabilizan ya 17 víctimas mortales en el ámbito laboral en Almería en lo que va de año. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

