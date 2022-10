Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Un detenido por su presunta vinculación con el incendio en la Sierra de Gádor martes 25 de octubre de 2022 , 07:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha detenido a una persona, de la que no han trascendido más datos, por su supuesta vinculación con el incendio sucedido esta tarde en el Paraje de la Cruz de la Sierra de Gádor de Almería. Según informado el Infoca en su cuenta personal de Twitter, este fuego, que ha quedado estabilizado a 20,30 horas, ha afectado a 67 hectáreas de matorral del término municipal de Dalías (Almería). Para su estabilización han llegado a participar hasta once medios aéreos y 130 bomberos forestales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

