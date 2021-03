Sucesos Fallece tras chocar con su coche contra unas rocas en Enix y despeñarse domingo 07 de marzo de 2021 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Un hombre de 41 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este domingo en la A-7 en el término de Enix (Almería).



El siniestro se ha producido poco antes de las 16,30 horas cuando varios testigos han alertado al Teléfono 112 de la salida de un vehículo en el kilómetro 435 de la A-7, en cuyo interior había una persona para la que se requería asistencia sanitaria.



Según informa Emergencias 112 en un comunicado, los testigos alertaron de que el turismo había colisionado contra unas rocas y había caído a un desnivel.



Rápidamente, desde el centro coordinador se ha movilizado a Bomberos del Consorcio del Poniente y a los efectivos de Almería, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil, a Policía Local y a mantenimiento de la vía.



Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar, nada han podido hacer por salvar la vida de la víctima, que ha fallecido en el lugar de los hechos.

