Sucesos El desbordamiento de la rambla Canalejas provoca un corte de carretera domingo 07 de marzo de 2021 , 19:29h







La circulación en la AL-8106 ha quedado cortada este domingo en ambos sentidos en Cuevas de Almanzora (Almería) por el desbordamiento de la rambla Canalejas.



Así lo ha indicado Emergencias 112 en un mensaje en Twitter, consultado por Europa Press, donde informa de que la carretera AL-8106 ha quedado cortada desde Las Herrerías a Villaricos, en Cuevas de Almanzora.



Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar el aviso amarillo por lluvias en la comarca de Poniente desde las 21,00 a las 24,00 horas de este domingo.

