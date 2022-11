Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Fallece tras derrumbarse la cueva en la que trabajaba en Arboleas jueves 17 de noviembre de 2022 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un minero de 46 años ha perdido la vida al quedar atrapado en el interior de una cueva en la población de Los Higuerales, en Arboleas (Almería) tras el derrumbe de la misma por causa que están bajo investigación. Según ha indicado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, fue sobre las 12,16 horas cuando se recibió una llamada de socorro que alertaba de que un trabajador había quedado atrapado en el interior de una cueva de la mina romana de 'Lapis especularis' o espejuelos. En el momento del derrumbe, había dos personas en el interior de las que una pudo salir y dar la voz de alarma. Así, rápidamente se alertó al Consorcio de Bomberos del Levante almeriense, a Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que llegó a movilizar el helicóptero. Una vez en el lugar, los operativos procedieron al rescate de la víctima, un hombre de 46 años de edad, que finalmente ha fallecido. Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.