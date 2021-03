Sucesos Ampliar Fallece un ciclista arrollado por un trailer en Adra lunes 29 de marzo de 2021 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Un ciclista ha muerto este lunes tras ser atropellado por un camión cuando circulaba por la N-340 a la altura del municipio de Adra (Almería).



El suceso se ha producido sobre las 11,00 horas en la travesía de La Curva cuando un tráiler que iba cargado de verduras ha arrollado a la víctima en el kilómetro 392,500, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía.



Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), quienes han certificado la defunción de la víctima en el siniestro sin que haya trascendido hasta el momento su identidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.