Economía Ampliar La Mesa del Ferrocarril critica el uso privado que se dará a los suelos liberados por el soterramiento martes 30 de marzo de 2021 , 09:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







La Mesa en Defensa del Ferrocarril en Almería ha indicado este lunes que el modelo de soterramiento aprobado por la sociedad Almería Alta Velocidad (AVV) cuenta con un "planteamiento plenamente mercantilista" ya que responde a unos "intereses urbanísticos" y no proporcionan respuestas a si los espacios liberados, que son "suelos públicos en su inmensa mayoría", dejarán de serlo para "pasar a convertirse en el negocio de unos cuantos".



Para la plataforma, las propuestas aprobadas responden "más bien a intereses urbanísticos, procesos especulativos sobre suelos públicos, que a un auténtico diseño volcado con el transporte de viajeros y de mercancías y sensible a las legítimas demandas de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra nuestra".



La solución propuesta que conlleva el soterramiento desde El Puche hasta pasada la avenida del Mediterráneo con una adaptación de la Estación Intermodal condicionará "el futuro económico de la provincia como el tratamiento de los tráficos de mercancías y muy especialmente, la llegada de los trenes al puerto de Almería".



El fomento de la intermodalidad ferroportuaria "parece no contar para el caso de Almería que, evidentemente, se queda al margen de esa red de puertos del Estado que son y serán referencia para los grandes tránsitos de mercancías", ha valorado la entidad, para la que el proyecto demuestra "el escaso, por no decir nulo, interés de abordar esta cuestión en el corto y medio plazo".



A la vista de las propuestas técnicas que se recogen en el plan aprobado, "no se ha pensado aún en ningún tipo de conexión" entre el Puerto de Almería y el ferrocarril, toda vez que "ni parece que las posiciones adoptadas permitan suponer que exista realmente una preparación de esa comunicación, porque con los proyectos actualmente aprobados hay muy pocas posibilidades de que se llegue a realizar".



En la opción elegida, según la mesa, "tampoco se recoge un muelle de carga de mercancías en el Sector 20, cuando sí venía recogido en el pliego de condiciones técnicas".



Con esto, la mesa ha criticado que "no se haya tenido en cuenta en prácticamente ningún momento a la ciudadanía" en el proceso de soterramiento y ha reclamado a los representantes políticos e institucionales que pongan "punto y final al oscurantismo, que aparquen sus diferencias ideológicas o partidistas y que den respuesta a la demanda de toda una provincia y de cientos de miles de ciudadanos". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.