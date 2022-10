Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Fallece una mujer de 74 años tras ser atropellada por un camión en el bulevar de Vícar lunes 17 de octubre de 2022 , 20:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una mujer de 74 años ha fallecido este lunes al ser atropellada por un camión en el Bulevar Ciudad de Vícar a la altura de Las Cabañuelas, en Vícar (Almería). Según ha indicado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, fue poco antes de las 13,30 horas cuando se recibieron varias llamadas que solicitaban asistencia sanitaria para una mujer herida tras ser atropellada por un camión. Hasta el lugar del suceso se desplazaron, movilizados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local. Fuentes policiales han confirmado al 112 el fallecimiento de la víctima en el suceso, del que no han trascendido más datos. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

