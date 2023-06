Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar Dibujo de una inauguración oficial, con políticos, publico aplaudiendo y una banda de musica (Foto: DALL·E ai art) Feijóo y la investidura de Sánchez Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 20 de junio de 2023 , 08:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido a propios y extraños con una oferta insólita: si el PSOE gana las elecciones generales del 23-J, el PP se abstendrá para facilitar su investidura y evitar que tenga que depender de los "independentistas y populistas" de Sumar. Así lo ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser, pero tampoco es algo absolutamente nuevo ya que ofertas similares ya ha hecho en otras ocasiones. Pero la generosidad de Feijóo tiene truco: pide al PSOE que haga lo mismo si el PP gana los comicios y necesita formar gobierno. "Si a usted le preocupa que Vox esté en el Gobierno de España, si gana el PP facilite la investidura", ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de querer repetir las elecciones cada vez que pierde. "¿Cuando el PSOE pierde hay que repetir las elecciones, y si el PP gana no puede pactar con nadie?", se ha preguntado. La propuesta de Feijóo parece más una estrategia para captar votos moderados que una solución real a un posible bloqueo político. Y es que tanto el PSOE como el PP tendrían serias dificultades para gobernar en solitario o con sus socios habituales. Sánchez necesitaría el apoyo de la extrema izquierda y los nacionalistas para sacar adelante cualquier medida, mientras que Feijóo tendría que pactar todo con Vox, el partido al que ha calificado de "ultra" e "indocumentado". Si no hay acuerdos entre las fuerzas políticas, la legislatura podría durar menos que un suspiro. ¿Será capaz Feijóo de cumplir su promesa si el PSOE gana el 23-J? ¿Aceptará Sánchez su oferta si el PP se impone en las urnas? ¿O se trata solo de un juego de palabras para ganar tiempo y escaquearse de los debates electorales? Lo sabremos pronto, porque queda un mes para que los españoles vuelvan a las urnas y decidan quién será el próximo inquilino de La Moncloa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 75 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes