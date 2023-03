Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Ferrer Tesoro atribuye al PSOE ejemplaridad en la lucha contra la corrupción

viernes 31 de marzo de 2023 , 05:00h

La diputada socialista por Almería, Sonia Ferrer, defendió en la Comisión de Interior del Congreso la ejemplaridad de su partido ante la corrupción, destacando que ni Vox ni el PP podrían hacerlo.

Olvidándose de que dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como buena parte de sus equipos, están condenados en sentencia judicial firme por delitos de corrupción, Ferrer quiso recordar que quien fuese candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía la pasada legislatura, Francisco Serrano, “ha sido procesado por un supuesto fraude de subvenciones de dos millones y medio de euros” pero no ha comentado que en ese momento dejó el escaño, y que “quien fue diputado por mi provincia, juzgado por abusos sexuales”, obviando que también abandonó el puesto, a diferencia del PSOE, que elevó al Senado a ambos expresidentes, convirtiéndolos también en presidentes de la organización.

Pero en su afán por defender la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a sostener que fue éste quien ordenó investigar el llamado “caso Cuarteles”, cuando en realidad partió del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

La diputada ha reconocido que, tal como difundió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en esa misma comisión, fue bajo el Gobierno del PP cuando Asuntos Internos investigó en 2016 unas adjudicaciones sospechosas realizadas en 2013, 2014 y 2015. Según el ministro, en abril de 2017, el entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín, recibió un informe del SAI para que se remitiera a la Fiscalía "por las graves irregularidades detectadas y los indicios de delito". Fue ahí cuando empezaron "las graves anomalías" debido a que se decidió que fuera el mando de apoyo, el teniente Pedro Vázquez Jarava, imputado en el caso, quien respondiera al informe de Asuntos Internos y pidió que no fuera remitido a la Fiscalía.

Aunque Sánchez llegó al Gobierno en 2018, Ferrer Tesoro afirma que el PSOE "reactiva" la investigación. Sin embargo, cuando ha sido ahora, en marzo de 2023, se ha conocido la presunta trama gracias a su vinculación con el "caso Mediador" o del Tito Berni, que salpica directamente a los socialistas. En concreto, su compañero Indalecio Gutiérrez Salinas es mencionado.

También hay que señalar que fue en abril de 2018, poco antes de que saliera adelante la moción de censura contra el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, cuando la Secretaría de Estado de Seguridad recibió un mensaje anónimo que alertaba sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila. No fue hasta agosto de 2019 cuando el Juzgado número 2 de Ávila redactó un informe pericial a nivel provincial que recababa pruebas de que los cuarteles en los que se habían realizado reformas con las sociedades del empresario canario Ángel Ramón Tejera de León fueron "chapuzas" que no se correspondían con las altas cantidades de dinero abonadas. En aquellas fechas y desde entonces, el Gobierno socialista no realizó ninguna actuación contra nadie de las personas que ahora aparecen vinculadas al caso.



De hecho, no es hasta principios de marzo cuando sale a la luz la relación de la trama del Mediador con las adjudicaciones de obras en cuarteles de la Guardia Civil, que el Ministerio del Interior acordó el cese del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, por "pérdida de confianza". Además, la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife es uno de los lugares con más obras investigadas en el caso Cuarteles.



Por último, la diputada almeriense acusó al PP de "embarrar" la política, y a renglón seguido les acusó de "tropelías", de "corrupción", de "entorpecer" investigaciones, de "ocultar trapos sucios", y se preguntó qué pasaría si en ese instante salieran a la calle a preguntar a la gente por el caso Kitchen o Bárcenas, pero evitó sugerir que también se hiciera sobre los ERE o el Tito Berni... o los GAL.