Ferrer Tesoro llama a los jóvenes almerienses a participar en el diseño de la nueva economía

jueves 01 de abril de 2021 , 08:06h

“Existe una oportunidad real de participar en la configuración de ese modelo en el que ellos van a tener que tomar el relevo”







La diputada del PSOE por Almería Sonia Ferrer Tesoro llama a los jóvenes emprendedores almerienses y a los grupos de trabajo o investigación que puedan estar vinculados con la Universidad de Almería y otros centros de formación profesional, para que participen de una manera activa en la configuración del nuevo modelo económico, productivo y de servicios públicos al que abre la puerta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Existe una oportunidad real de participar en la configuración de ese modelo en el que ellos van a tener que tomar el relevo. Ahora es el momento de escucharles, de que su creatividad, sus ideas de cómo configurar nuevos servicios públicos sean tenidas en cuenta. Que formen parte activa de las nuevas soluciones para necesidades actuales, para optimizar los esfuerzos valiéndonos de las herramientas digitalización o de la enorme inversión que se hará en inteligencia artificial”.



Ferrer Tesoro considera que los fondos deben visualizarse también como una manera de incorporarse al mercado laboral emprendiendo y participando en la generación de soluciones para terceros. “Hay 103 municipios en la provincia de Almería y no todos tienen capacidad para poder presentar proyectos que sean subvencionables porque puede que aún no hayan dado con la tecla de, por ejemplo, qué puede aportar la inteligencia artificial en su entorno. Es ahí donde esos jóvenes con formación y que buscan su incorporación al mercado laboral, deben tener una oportunidad proponiendo programas, soluciones, aplicaciones de tecnologías que mejoren o creen nuevos servicios que hagan del entorno rural lugares de un nuevo emprendimiento”. En este sentido apunta que los fondos que empieza a aplicar el gobierno permitirán no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitarán la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.



Así, la configuración de una economía climáticamente neutra, sostenible, circular, respetuosa con los límites impuestos por el medio natural y eficiente en el uso de recursos “permite la creación de un ecosistema de excelencia en inteligencia artificial que albergue la investigación científica y la innovación, el desarrollo de capacidades y talento, el despliegue de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas, su integración en el tejido económico, la potenciación de su uso en el sector público”, explica.



Tesoro anima a los jóvenes almerienses a plantear nuevas soluciones que puedan convertirse en proyectos que los propios ayuntamientos, bien de forma directa o articulando modelos de inversión público privada, den cabida a esa creatividad local. “Hicimos una revolución bajo plástico que dio pie a nuestro actual motor económico provincial. Ahora son el turismo o la conservación y la gestión de nuestro medio ambiente, esos campos en los que puede articularse, por qué no, esa nueva revolución de ideas que generen nuevos sectores emergentes, y la oportunidad de integrar la inteligencia artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico es parte de escenario de oportunidad”, afirma la diputada del PSOE por Almería.