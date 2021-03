El PSOE muestra su desacuerdo con el presupuesto municipal

martes 23 de marzo de 2021 , 19:44h

Los socialistas fuerzan la retirada del punto sobre la promoción de viviendas municipales en Costacabana al desvelar que el caso sigue en los tribunales